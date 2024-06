Falecimentos em Curitiba. Obituário desta quarta-feira (12).

ADIVA RIBEIRO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCINO MARTINS. Filiação: HERMINIO RIBEIRO e VIVINA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 10:00h.

ADOLFO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONIDAS DA SILVA e IVANI ZANETTI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

ANNA ROSA FERREIRA DIAS GONCALVES, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO GONCALVES. Filiação: CICERO FERREIRA DIAS e MARIA THEREZA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – IBAITI/PR, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

ANTONIA DO NASCIMENTO SATO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON AQUIRA SATO. Filiação: REVY MOREIRA DO NASCIMENTO e ALICE FREITAS DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

ARIETE SEIXAS REGLOSK, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FAURI JOSE REGLOSK. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e FLORISBELA SEIXAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 10:00h.

BENEDITO ALVINO, 73 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ALAIDE ALVINO. Filiação: ALIBERTO ALVINO DE OLIVEIRA e ANA MACHADO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:30h.

CARLOS RAFAEL MARTINI, 49 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: KATIA MEDEIROS MARTINI. Filiação: ARAMIS MARTINI e LEONILDA BONVIN MARTINI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO MARTINS RODRIGUES. Filiação: BENEDICTO DOMINGUES DOS SANTOS e FRANCISCA DOMINGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

DENIS RAFAEL RODRIGUES BONIN, 33 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: THALITA AUGUSTA FALCAO. Filiação: JOSE LUDGERO BONIN e LENI DE LURDES RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

DOUGLAS DE OLIVEIRA NOVELI JUNIOR, 38 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DOUGLAS DE OLIVEIRA NOVELI e ZENILDA MORAIS NOVELI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 15:00h.

EDILBERTO DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARILEIA IVANSKI DOS SANTOS. Filiação: RAUL DOS SANTOS e PEDROLINA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO LUIZ, 91 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: BENEDITA JOAQUIM LUIZ. Filiação: BENEDITO LUIZ e LAZARA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:00h.

GABRIEL SAMPAIO DE AZEVEDO, 27 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RODRIGO GONCALVES DE AZEVEDO e ATIE NAFTALI DE OLIVEIRA SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

GENESIO ROSA, 79 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: JOSE ROSA e ANGELINA ESCOMACAO ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 17:00h.

GERCINDO MARQUES DE DEUS, 75 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARLENE MARQUES DE DEUS. Filiação: MANOEL MARQUES DE DEUS e ROSA ALVES DE PAULA DEUS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 15:00h.

GERSON ANTONIO FERREIRA FILHO, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: GERSON ANTONIO FERREIRA e SUZETE MARIA DAL PEREIRA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 11 de junho de 2024 às 19:30h.

GILBERTO RODRIGUES, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE RODRIGUES e JOVELINA DE SOUZA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 10:00h.

GLORIA BELO RIBEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORACIO ABEL RIBEIRO. Filiação: DANIEL BELO e OLIVIA DA SILVA BELO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

GREGORIO SOARES NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: LINDAMIR PERINOTT NASCIMENTO. Filiação: BENEDITO SOARES DO NASCIMENTO e VITALINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

HERNANE AUGUSTO DE SOUZA, 39 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA DO PARTO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:30h.

ILDEFONSO BANDEIRA DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Cônjuge: IVANETE ARMSTRONG DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA e ANTONIA BANDEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NADIR CABRAL DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e ALZIRA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

JOSE CASTORINO MACHADO, 87 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: SEBASTIANA DA SILVA. Filiação: SALVADOR MACHADO e ANATALIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

JOSE JORGE NOGUEIRA DA CRUZ, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO BARBOSA DA CRUZ e CARMOSINA NOGUEIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 12:00h.

JUSTO JOSE GALVES NETO, 65 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JUSTO JOSE GALVES FILHO e MARIANA ARRECHEA DE GALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

LAURO ANTONIO MACHADO, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLEIA IZABEL MACHADO. Filiação: POMPILIO ANTONIO MACHADO e MARIA DA LUZ MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

LEONOR SAN DANIEL DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DOMINGOS FERMINO DE SOUZA. Filiação: ANDRE JOAO SAN DANIEL e SEBASTIANA DA SILVA SAN DANIEL. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM MARINGA – PR, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

LUIZ CARLOS DA ROSA, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BERNADETE DE LOURDES DA ROSA. Filiação: ALCIDES AFONSO DA ROSA e ALBINA AFONSO DA ROSA. Sepultamento: CEMITERIO CONCEIÇÃO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

LUIZ CARLOS MARCHIOLLI, 54 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: MARCIO MARCHIOLLI e NEIDE MACHADO MARCHIOLII. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 10:00h.

MARIA ALICE DE PONTES, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LEONARDO CORDEIRO DE PONTES e TEREZA MEDEIROS SANTOS DE PONTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA DE CARVALHO, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LOURENCO DE CARVALHO e ANTONIA DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 09:00h.

MARIA CECILIA LOBO NASSIF, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BEZEDE NUNES NASSIF JUNIOR. Filiação: LEVI CARNEIRO LOBO e MARIA GLASSER CUNHA LOBO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

MARLI APARECIDA DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEVANIR PINTO DA SILVA e APARECIDA VITA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:30h.

MARLI MIRIAN GRACHIKI LAFFITTE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HENRIQUE CELSO PEROTTE LAFFITTE. Filiação: CONSTANTE GRACHIKI e HELENA GRACHIKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

NOEMI ANTONIO BATISTA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NICOLAU ANTONIO BATISTA e BRAULIA ANTONIO BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:00h.

OSMAIR JOSE BIANCO, 57 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: JOSE BIANCO e ERONI DA SILVA BIANCO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:00h.

OSTILIO FRANCISCO RODRIGUES, 95 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ALZIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: EUZEBIO FRANCISCO RODRIGUES e MARIA JOSE RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 11 de junho de 2024 às 16:30h.

PAULO ROBERTO PIRES, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TANIA REGINA SANTIAGO PIRES. Filiação: DANIEL LEONEL PIRES e AUGUSTINHA DE SOUZA PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 16:00h.

ROSA MARIA KUDUAVICZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WENDESLAU KUDUAVICZ. Filiação: JOSE POLFIRIO e ROSA FERREIRA LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 10:00h.

ROZANGELA SOUVINSKI MARTINS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO PINKOSKI. Filiação: ADAO SOUVINSKI e NAIR SOARES ANDRADE SOUVINSKI. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 12 de junho de 2024.

RUBEN TADEU WAGNER, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DANIELLE DE ASSIS. Filiação: RUBEM BRUNO WAGNER e NILCY THEREZINHA LORENZ WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 11:00h.

THEREZA KASEKER CORREA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONEZIO FRANCISCO CORREA. Filiação: JORGE KASEKER e ANA PAVAN KASEKER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 13:30h.

YASMINE RODRIGUES DOS SANTOS MOURA, 22 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: RUBENS RODRIGUES MOURA e ANA CLAUDIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 12 de junho de 2024 às 17:00h.

ZILDA RODRIGUES MENDES, 94 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALIPIO MENDES FERREIRA. Filiação: ALIPIO RODRIGUES e NAIR RODRIGUES FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 09:00h.

