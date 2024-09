Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)

ADAO CORREA BORGES, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LIDIA MORAES BORGES. Filiação: ERNESTO CORREA BORGES e MARIA DE AGUIAR BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

ALICE CORREA MARINZECK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CORREA DE OLIVEIRA e MARIA BARBOSA DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

ALTAIR COSSSIAKI, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TEREZINHA COSSIAKI. Filiação: PEDRO COSSIAKI e ITALIA COSSIAKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:00h.

AMANDA DE OLIVEIRA, 27 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: SEBASTIAO HELIO DE OLIVEIRA e JUSSARA CAPOTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

ANNADIR ENRIQUE VAL, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO VAL. Filiação: JOAQUIM ENRIQUE e MARIA MADALENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 11:00h.

ANTONIO CARLOS CASTAGNOLI, 68 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: HERCULES CASTAGNOLI e GENI MAGDALENA CASTAGNOLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO JOSE DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARLI LINS DE PONTES DE SOUZA. Filiação: JOSE VICENTE DE SOUZA FILHO e JOAQUINA ANA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 13:00h.

ASAPH SAMUEL DE JESUS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LARISSA PAOLA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:30h.

BERNARDINA LAURA MARTINS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM SAMUEL MARTINS e LAURA PEREIRA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CARVALHO, 58 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: KARLA MULLER CARVALHO. Filiação: HERMINIO CARVALHO e ELIONE NASCIMENTO CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:00h.

CARLOS ANDRADE PINTO, 77 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA PEREIRA PINTO. Filiação: JOAO PINTO FILHO e FRANCELINA RODRIGUES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 15:00h.

CRISPIANA PEREIRA DE CARVALHO, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSENDA PEREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

DENVER KIRCHNER, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALTEVIR KIRCHNER FILHO e MARIA JOSE KIRCHNER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

DOMINGOS GOMULSKI, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LUCIMARA RIBEIRO GOMULSKI. Filiação: DOMINGOS GOMULSKI e JOSEFA GOMULSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 09:00h.

DORTINA MARIA CANDIDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HOMERO ALVES DA SILVA. Filiação: DORICO AUGUSTO MENDES e DORICA MARIA CANDIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:30h.

ELMA DE OLIVEIRA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILSON JUCA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PATRICIO DE OLIVEIRA e MARIA JOANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:30h.

ENI RIBEIRO DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA RESENDE RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 11:00h.

ERONDINA SERAFIM ANTUNES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FLORENTINO SERAFIM e BENICIA PEREIRA SERAFIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

ERVIRIA BARBOSA PADILHA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODOLFO PADILHA. Filiação: ADELINO BARBOSA e EMILIA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

EUZENIR FERREIRA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FERREIRA DA SILVA e CLINAURIA MARIA ROCHA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:30h.

GUIOMAR MARTINS, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A) UNIVERSITÁRIO. Filiação: BOLEIS MARTINS e NAIR MARIA CELIS MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:30h.

IVONILSON MARQUES GALVAO, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IVO MARTINS GALVAO e ELENITA MARQUES GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

JERSON ODILON NEUMANN, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IVONE NEUMANN. Filiação: WALDEMAR NEUMANN e MAFALDA NEUMANN. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 12 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOAO STRAPASSON BOUARD, 69 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: JACIRA GONCALVES. Filiação: GABRIEL BOUARD e ELIZA STRAPASSON BOUARD. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOSE AUGUSTO MILDEMBERG MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARILEI DO ROCIO PIEPER. Filiação: LUIZ MOREIRA e CECILIA MILDEMBERG MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

JOSE CARLOS LOURENCO, 83 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: CASTORINA DE ANDRADE e JARDILINA LOURENCO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL ARAUCARIA – ARAUCARIA – PR, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 15:00h.

JOSE MARIA BEZERRA VALENTE, 91 ano(s). Filiação: PEDRO DE CASTRO VALENTE e OCTAVIA BEZERRA VALENTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 15:00h.

LEANDRA CARDOSO DE PAIVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE DE PAIVA. Filiação: JOAQUIM MARIANO CARDOSO e MARGARIDA AMELIA CORREA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:30h.

LEONARDO LUIZ CARLOS, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANA CRISTINA LUIZ CARLOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:30h.

LEONILDA GUENZE, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: EMILIO GUENZE e BRAULINA GOMES GUENZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

LINDA LUCIA RODRIGUES, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE LOURENCO RODRIGUES e TEREZINHA ODIZIO RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 12:00h.

LINDAMIR RAMOS, 85 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO RAMOS. Filiação: JOAO ZILLI e MARIA ZELLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 11:00h.

LUCAS JORDANO RAMOS, 29 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JAIME RAMOS e DIONARA JORDANO RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

LUCIA MARA MACHADO, 51 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Cônjuge: JULIANO CESAR GARCIA. Filiação: JOSE PATRICIO MACHADO e ROSA BATISTA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 13:30h.

MARIA BORSSUK MOREIRA, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ESLI ANTONIO MOREIRA. Filiação: MIGUEL BORSSUK SOBRINHO e FRANCISCA IVACHENXEK BORSSUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA DO CARMO RIBAS, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: BERLIM RIBAS e ALICE SALGADO RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 17:00h.

MARIA RITA DOS SANTOS BE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMINO LUIZ BE. Filiação: CIRILO JOSE DOS SANTOS e JURANDI KRENER DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 09:30h.

MARTA TEREZA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA. Filiação: ANTONIO MORALO e PRESILINA LADEIA MORALO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

MAZHAR EL OMAIRI, 82 ano(s). Cônjuge: DANIELLE MARCELLE EL OMAIRI. Filiação: JAWAD EL OMAIRI e NAIMA ABDINE. Sepultamento: MESQUITA IMAM ALI IBN ABI TALIB, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

MIKLOS GEZA STAMMER, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JUDITE DALLAGNOL STAMMER. Filiação: GEZA STAMMER e GITTA STAMMER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 12 de setembro de 2024 às 17:00h.

MOACIR MOREIRA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IVONETE PENTER. Filiação: BELMIRO MOREIRA DA SILVA e VENINA BERNARDES MENDONCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

ODETE ORTIS DE CAMARGO VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SILVIO COSTA VIEIRA. Filiação: CONSTANTINO DE CAMARGO e JOSEFINA ORTIS DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 14:00h.

OSWALDO RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: DANIEL RODRIGUES e MAIRA DO ESPIRITO SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 10:00h.

POLIANA KEIKO HISSAO, 55 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: RENATO HISSAHIRO HISSAO e MARILENA BINDO HISSAO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 11:00h.

RICARDO SITROSKI, 50 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: TADEU SITROSKI e THEREZA SITROSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 09:00h.

SANTINOR PEREIRA DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ARACI SOARES DE LIMA. Filiação: VICENTE RIBEIRO DE LIMA e JOSEFA PEREIRA NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO SOARES CARDOSO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA MARTA FERREIRA CARDOSO. Filiação: GERALDA SOARES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

SHIRLEY BASTOS CAT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZRAIL CAT. Filiação: ANTONIO BASTOS FILHO e MARIA ROSARIA BASTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:00h.

SOLON RODRIGUES, 101 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: EGLE GIORGIO RODRIGUES. Filiação: JOSE RODRIGUES JUCAO e MARIA DE OLIVEIRA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 12 de setembro de 2024 às 09:00h.

TERESINHA TRATZ, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE KRZYZANOWSKI e JULIA KOVAL. Sepultamento: CEMITERIO ANTONIO PRADO, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

TEREZINHA BEZERRA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DELI JORGE PASSATO. Filiação: NAO CONSTA e OLINDINA TEREZA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:00h.

ZENILDO FORTES DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OLIBIO FORTES DOS SANTOS e ROSI CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

ZILDA GONCALVES RIBEIRO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO GONCALVES RIBEIRO e CRISTINA MARIA DO CARMO. Sepultamento: SAO MATEUS DO SUL – PR, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 16:00h.

