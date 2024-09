Jornalista Luiz Geraldo Mazza morre aos 93 anos em Curitiba

Morreu, na noite desta terça-feira (10), aos 93 anos, o jornalista Luiz Geraldo Mazza. Ao longo de mais de 60 anos de carreira e com milhares de artigos em jornais e voz importante nas rádios, Mazza foi considerado um dos expoentes da profissão de todos os tempos no Paraná e estava internado desde julho.

Nascido em Paranaguá, em 10 de fevereiro de 1931, des­locou-se para Curitiba em 1939, estudante dos colégios Tiradentes, Prieto Martinez e o Ginásio Paranaense. Formado em Direito pela UFPR, em 1955, escolheu a Comunicação para fazer história, e faz parte do seleto grupo na Academia Paranaense de Letras desde 1998.

Fez carreira no Diário do Paraná e na Última Hora, exercendo as funções de chefe de reportagem, chefe de redação e editor de opinião. Estilo objetivo e equi­librado, aliou estas características para percorrer outras redações, as do Correio de Notícias, Folha de Londrina, Indústria e Comércio e Folha de São Paulo. Dirigiu tam­bém, por dez anos, o telejornalismo da TV Paranaense Canal 12. Como colaborador, participou dos jornais Diário da Tarde, de Curitiba, Diário do Comércio, de Paranaguá, e de inúmeras revistas regionais.

No jornal O Estado do Paraná, escrevia crônicas utilizando as observações no dia-a-dia de sua atividade, centralizando preocupações na análise política e de comportamento, empenhando-se na valorização do Paraná.

Na Rádio CBN, esteve desde 1995 e ganhou uma homenagem ao ter um dos estúdios o seu nome estampado quando a emissora era no bairro Cristo Rei, hoje no Centro de Curitiba. A última participação de Luiz Geraldo Mazza na CBN foi na terça-feira (23). Na quarta-feira (24) foi hospitalizado no Hospital São Lucas por insuficiência cardíaca.

Velório e Sepultamento de Luiz Geraldo Mazza

O velório do jornalista Luiz Geraldo Mazza ocorre nesta quarta-feira, entre 9h e 11h na Unilutus, capela 03.

