Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (03)

ADELAIDE RUDOLPH, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GUILHERME PAULO ERNESTO RUDOLPH e ANNA LANGE RUDOLPH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 12:00h.

ALBERTINO BAHR MARTINS, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: LICINO AFONSO MARTINS e HELENA BAHR MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 10:00h.

AMALIA MAZZA DA FONSECA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO RIBEIRO DA FONSECA. Filiação: ARNALDO MAZZA e FAUSTINA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

ANTHONY SAMUEL DA SILVA HAAS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ELIABE HAAS BRIZOLA e ALINE SANTOS DA SILVA HAAS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CARLOS DILEI PROST, 53 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOAO PROST JUNIOR e MARIA LUCIA PROST. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CARLOS NEI DE ALMEIDA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GUILHERME PAULO DE ALMEIDA e SIRENE CESAR DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 09:30h.

CATARINA MITIKO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO MITIKO e JUSTINA MITIKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

CELIA MARIA CHEPANSKI, 69 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ESTEFANO CHEPANSKI e ROSALIA BAJERSKI CHEPANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CELSO JOAQUIM DE FRANCA, 92 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: OSNILDA DE FRANCA. Filiação: JOSE ROMUALDO DE FRANCA e MARIA GOBBI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CLAUDETE DO ROCIO PINTO DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR FERREIRA DE SOUZA. Filiação: JUVENAL PINTO JUNIOR e JUVITA CUNHA PINTO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM PARAISO, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

CLEUSA CORDEIRO DE OLIVEIRA GONCALVES, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE NETO DE OLIVERIA e ROZARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

DELDUQUE ANTONIO DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 15:30h.

DIVINO VICENTE DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: LONGUINHO VICENTE DA SILVA e ANTONIA PEDROSA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ELIO SENA DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CEZINO SENA DE SOUZA e SILVIA OLIVEIRA SENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 10:00h.

EURICO ANTONIO BOTTER, 77 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: APARECIDA MOURA MORGADO BOTTER. Filiação: JOSE BOTTER e JULIA FRANCULICE BOTTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

HAMILTON DOS ANJOS, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: EUDETE FERREIRA RAMOS DOS ANJOS. Filiação: ADOLFO DOS ANJOS e ORCILIA DOS SANTOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:30h.

IDAVINA ROSA MACHADO, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: e AMALIA ROSA VICENTE. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOANINHA SOLEU MARCHI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO MARIO MARCHI. Filiação: CARLOS SOLEU e ALZIRA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO HONORIO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDETE SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: HONORIO PINTO DE OLIVEIRA e EVA FERNANDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOAO MIGUEL SOUZA DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JULIANO DA SILVA e YASMIN CRISTINA SOUZA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JORGE KAMAROWSKI, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: PAULINA SOARES LOPES KAMAROWSKI. Filiação: CESARIO KAMAROWSKI e THEREZA SANCHE KAMAROWSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE JULIO REILLY ALGODOAL, 89 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ODETTE AGARI ALGODOAL. Filiação: JOAO SOUZA ALGODOAL e LEONOR MILANEZ ALGODOAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JULIO CEZAR DE FREITAS, 72 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Filiação: EUCLIDES DE FREITAS e ANGELA MAZZAROTTO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JURANDIR CELSO FARIA, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: DORIO FARIA e ELOINA DA CRUZ FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JUVINO JESUS SANTAREN, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE APARECIDA DOS SANTOS SANTAREN. Filiação: PAULINO SANTAREN e CLEMENTINA RODRIGUES PAZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 10:00h.

LELIANE DOS SANTOS MIQUELIM, 40 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: RICARDO MIQUELIM. Filiação: ATAIDE DOS SANTOS e NEIVA CARDOSO BUENO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO PARANAGUA PR, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

LUCIA SUOMINSKY DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO SUOMINSKY e MARIA SUOMINSKY. Sepultamento: CEMITERIO TARUMA MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL PR, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

LUIZ FERNANDO FERMINO DA SILVA JUNIOR, 36 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LUIZ FERNANDO FERMINO DA SILVA e MARTA SAIDES JORGE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA MATEUS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA e IZAURINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MARILENE HENRIQUE SENIO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL HENRIQUE DA SILVA e DEJANIRA ROSA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARILIA INES DURAU, 75 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: LEONARDO DURAU e EUGENIA DURAU. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MATILDE MAIER SCHADECK, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICTOR MAIER e ADELAIDE GRUBER MAIER. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

MAYCOM EMMANUEL ALBERTI PEDROSO, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EMMANUEL LEINEKER PEDROSO e ROSENILDA DA CRUZ ALBERTI. Sepultamento: CEMITERIO DE BARCELONA PR, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NAIR DE LOURDES GRANDO VALENCIO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUSTINIANO ALVES VALENCIO e OTILIA GRANDO VALENCIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 14:00h.

NELMA GUEDES DE FREITAS COSTA, 101 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO ALVES DA SILVA GUEDES e MARCIANA CIRNE GUEDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: GERALDA DIAS DE MAGALHAES DE OLIVEIRA. Filiação: PLINIO DE OLIVEIRA e CERENICE VAZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 15:00h.

RAFAEL SCHWEIGERT DOS SANTOS, 34 ano(s). Profissão: BIOMÉDICO(A). Filiação: VALDECI SCHWEIGERT DOS SANTOS e ELY MARINS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

RUBENS FRANCISCO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DE PAULA e FLORIZA GONCALVES DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 09:00h.

RUTH DEPRA GRUBE, 90 ano(s). Filiação: SILVESTRE DEPRA e AMALIA DEPRA. Sepultamento: A DEFINIR CREMATORIO, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

SERGIO ANTONIO DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE DOS SANTOS e TEREZA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

URACI CASTRO BOMFIM, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: RACHEL MARIA PESSOA BOMFIM. Filiação: ARMANDO LUIZ BOMFIM e JURACI DE CASTRO BOMFIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VICTOR LIMA ENGELHARDT, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ROSE MARY GOMES ENGELHARDT. Filiação: OTTO ENGELHARDT e LAURA FERNANDES LIMA ENGELHARDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

WALTER DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICENTE JOSE DO NASCIMENTO e ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 17:00h.

