Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 01/01/2025

ADAO PAULINO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: URCELINO PAULINO DA SILVA e LUZIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 15:00h.

ADEMIR CANDIOTO, 74 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ALBINO CANDIOTO e ADELAIDE SARTORI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 14:00h.

ALBERTINA SANTANA VILLAR SCHUBERT, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: WALTER SCHUBERT. Filiação: PEDRO VILLAR e ALBERTINA GUIMARAES DE SENA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 18:00h.

BENEDITO KOVALESKI NOVAKI, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JERONIMO NOVAKI e MARIANA KOVALESKI NOVAKI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 11:30h.

CECILIA GORONI MOTA, 8 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: TIAGO SANTOS MOTA e GYZELLE DOS SANTOS GORONI MOTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CLAUDIO DO NASCIMENTO, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZABEL CRISTINA MIKOSZ. Filiação: JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO e ARCELINA DOMINGUES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

DENIEL KAIO FERNANDES RODRIGUES, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JAIRO ALVES RODRIGUES e CLAUDIA REGINA FERNANDES SIMIONI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

DIEGO DE MORAIS PIMENTEL, 32 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EDERSON NILSON PIMENTEL e EDNA ROSA DE MORAIS PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

DILSON HONORIO FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 09:00h.

DORIVAL DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELENIR VERMUDT DOS SANTOS. Filiação: JOAO MARIANO DOS SANTOS e BERENICE DE ANDRADE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 15:00h.

ELIANE DE FATIMA TIBES DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEREZINHA TIBES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

ELOY CACHOROSKI, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SERAFIM CACHOROSKI e SOPHIA SENHUK CACHOROSKI. Sepultamento: CEMITERIO AGUA AMARELA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

HIRMO DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE FERREIRA DE SOUZA e BEMVINDA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 10:00h.

IVAN MONTEIRO DA COSTA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ODETE GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOSE LUIZ DA COSTA e MARIA MONTEIRO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

JAQUELINE DA SILVA SOARES, 36 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: NICOLAU SOARES e SHEILA DA SILVA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JOSE PERPETUO DE SOUZA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANGELA APARECIDA I DE SOUZA. Filiação: JOSE MATEUS DE SOUZA e LOURDES MARTINHA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:30h.

JOSEFINA LOURDES COLLETTO, 85 ano(s). Profissão: TESOUREIRO(A). Cônjuge: WILSON COLLETTO. Filiação: BERNARDO DAMMSKI e ANTONIA DAMMSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

JUAREZ BABY SPONHOLZ, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: DENISE DO ROCIO SPONHOLZ. Filiação: DURVAL SPONHOLZ e JULIETA BABY SPONHOLZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 11:30h.

LEONILDA BARBOSA SANTOS, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO BARBOSA e DURVALINA PINHEIRO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

LUANA SZCZEPANSKI DA SILVA, 1 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: HEVERTON FLAVIO DA SILVA e CINDY SZCZEPANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 16:30h.

LUCIANE DE CASSIA CORDEL FOLMANN DE LARA, 56 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Filiação: SERGIO FOLMANN e ANALIA CORDEL FOLMANN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MAICON SAUER SALDANHA, 22 ano(s). Filiação: EDVALDO SALDANHA e VALQUIRIA SAUER DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 15:00h.

MARCIO CORREIA, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIO CORREIA e ALDAIR DO ROCIO HENKEL CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

MARCIO JOSE DOMINGUES FILARDO, 53 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Filiação: JOAQUIM FILARDO e VANIR DOMINGUES FILARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 16:30h.

MARCO ANTONIO SILVEIRA CARMEZIM, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VERA REGINA DE ALBUQUERQUE CARMEZIM. Filiação: JOAO CARDOSO CARMEZIM e TEREZINHA SILVEIRA CARMEZIM. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS ANTONIO BRUNING, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VALDEMAR BRUNING e DIVA PIEKARSKI BRUNING. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 13:30h.

MARGARIDA LEMOS HUNHOFF, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE HUNOF. Filiação: ORCINES LEMOS e MARIA LEONOR DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

MARIA CLARICE BORYCA PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: ORIENTADOR(A). Filiação: LUCIO BORYCA e CLOTILDE GUSSO BORYCA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 11:00h.

MARIA LUCY BUFFARA ANDRE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE ANDRE. Filiação: SEME BUFARA e ROZA CHEDE BUFFARA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025.

MERCEDES DA SILVA PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: AGENOR FORTUNATO PEREIRA. Filiação: OZORIO DA SILVA e DONATILA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:00h.

MONIQUE MARIANE DA SILVA FROES, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARIANO FROES FILHO e MAIARA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE TURILANDIA MA, domingo, 5 de janeiro de 2025 às 11:00h.

NEIL AMILTON COCHINSKI HASSELMANN, 93 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: AMAZILIO CORDEIRO HASSELMANN e ROSA COCHINSKI HASSELMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ORLANDO RUI CORDOVA, 80 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: CLEONICE MARIA DA SILVA CORDOVA. Filiação: ANTONIO LUIZ CORDOVA e TERESA CRISTINA STEFFE CORDOVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 18:00h.

PEDRO LUDOVICO, 75 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: SEBASTIANA ALVES LUDOVICO. Filiação: WENDERLIN LUDOVICO e LUDVINA SCHWENGBER LUDOVICO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ROBERTA BONNET GOULART, 40 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PAULO ROBERTO ARRUDA GOULART e EUNICE CARDOSO BONNET. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 11:30h.

ROBERTO FERNANDO GURSKI, 60 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: LUIZ FERNANDES GURSKI e ORLINDINA LUCIA GURSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 16:00h.

RONDINEL MARTINS DOS SANTOS CORREIA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LAUREANO SOARES CORREIA e IZALTINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ROSI ANDREATTA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO ANDREATTA e MARIA MESSIAS ANDREATTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 19:00h.

ROSI NAIR STRAPASSON BUZATTO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMENEGILDO BUZATTO. Filiação: PEDRO STRAPASSON e ROSA GIACOMITE STRAPASSON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 17:00h.

VERGILINO FRANCISCO PETRY, 76 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IVONE KREUZBERG PETRY. Filiação: ALOISIO PETRY e MARIA VAN DEN BOOM PETRY. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 13:00h.

VICENTE PRZYBYSEWSKI VALENTIM, 20 minuto(s). Profissão: MENOR. Filiação: RODRIGO AUGUSTO VALENTIM e RODRIGO AUGUSTO VALENTIM. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 17:00h.

WALDEREZ SOUZA FERRARO, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NILTON LUIZ FERRARO. Filiação: WANDERLEY ALVES DE SOUZA e GESSY CARDOSO SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de janeiro de 2025 às 14:00h.