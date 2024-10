Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (03)

ANDERSON DE OLIVEIRA, 46 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: ADEMIR DE OLIVEIRA e MARIA ISAURA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 11:00h.

ANGELA STROVONCHEVIS, 87 ano(s). Cônjuge: ANTONIO STROVONCHEVIS. Filiação: LEONARDO DIBAS e JULIA DIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO COLACO DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL COLACO DA CRUZ e BALBINA DO VALE COLACO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 10:00h.

AROLDO DAS DORES, 70 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: ANIBAL DAS DORES e GENESIA ISABEL DA DORES. Sepultamento: JARDIM ETERNO PARANAGUA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

CARMEN RITA DOS SANTOS SILVA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: OSCARRODRIGUES DA SILVA. Filiação: MANOEL ALVES DOS SANTOS e MARIA RITA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 17:00h.

CHRISTIANNE DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI, 50 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: WILMAR MACHIAVELLI e IRACY DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 20:00h.

CLEMENCIA DE AZEVEDO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FLORIANO DA SILVA. Filiação: GUILHERME DE AZEVEDO DA SILVA e MARGARIDA AUGUSTA DE AZEVEDO. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

COSMO FIRMINO DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ABILIO FIRMINO SILVA e ANA FRANCISCA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:00h.

EDSON FRANCISCO DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: APARECIDO ALVES DA SILVA e APARECIDA FRANCISCO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

ERIDIANE CARLA DE PAULA, 37 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LEANDRO AURELIANO SOUZA. Filiação: LUIZ CARLOS DE PAULA e MARIA LUCIA PADILHA DE PAULA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA – PR, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:30h.

ERNESTO SCARANTE SOBRINHO, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: EGLE MARIA MALUCELLI SCARANTE. Filiação: LUIZ SCARANTE e BENVINDA MACHADO SCARANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

EVARDO BORGES BERTOLLA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ATAIDES BORGES BERTOLLA e BELMIRA BERTOLLA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (03)

FERNANDO SILVEIRA, 61 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Cônjuge: LAURA SCHWAB SILVEIRA. Filiação: LOURENCO DE LIMA e JULIETA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:00h.

FLAVIA CRISITNA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PAULO ROGERIO DA SILVA. Filiação: DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ e ELIETE APARECIDA RODRIGUES NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:30h.

FLORITA MARTINS LUIZ, 96 ano(s). Cônjuge: PEDRO LUIZ. Filiação: ALEXANDRE MARTINS e PALMIRTA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 11:00h.

GILDA MARIA MONASTIER, 84 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: ARCESIO MONASTIER e OLGA PINTO MONASTIER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:30h.

GUMERCINDO CORREIA DE FREITAS, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MIGUEL CORREIA DE FREITAS e HELENA DOS SANTOS FREITAS. Sepultamento: BARRA GRANDE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:00h.

HEDY MARIA HERTZ, 85 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ANTONIO JOSE HERTZ e CATHARINA HERTZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:30h.

INES DE ALMEIDA, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DARCI DE ALMEIDA. Filiação: THOMAZ IVANCHECK e ILENA IVANCHECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 10:00h.

INES RUDNIAK, 65 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ALBERTO VIDAL VIEIRA JUNIOR. Filiação: PAULO RUDNIAK e CRISTINA BUBNIAK RUDNIAK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

IRENE DE PAULA DO PILAR, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOVINO BORGES DO PILAR. Filiação: JOAO DE PAULA LOURENCO e SEBASTIANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 18:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (03)

IRISNI DE FATIMA RAICHERT, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JARBAS RAICHERT e EZALTINA RAICHERT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 11:30h.

IZABEL MOREIRA PADILHA, 71 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: AMAURI FERREIRA PADILHA. Filiação: OSORIO MOREIRA DOS SANTOS e ALZIRA ALVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:00h.

IZABEL TAVARES DA CAMARA, 46 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: CIVIRINO TAVARES DA CAMARA e AEMAIDE TIBURCIA DA CAMARA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

JOAO FERREIRA NETO, 75 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: ELIANA APARECIDA MORAES FERREIRA. Filiação: ARLINDO FERREIRA e SEBASTIANA ROSARIA DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 09:00h.

JOAO MARIA RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: BENEDITO RODRIGUES e ADELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:00h.

JOSE DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: MANOEL DA SILVA e MARILIA DE SOUZA. Sepultamento: SÃO SEBASTIAO – PORTO DE CIMA, quarta-feira, 2 de outubro de 2024.

JURACI CANDIDO DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AEF MARIA DE SOUZA. Filiação: MARIA CANDIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:00h.

JURANDI TADEU SGARIA, 81 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: OSMAR TONON SGARIA e ANA SILVA SGARIA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

JUVENCIO DA CUNHA SILVEIRA NETO, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JANETE MARCONDES SILVEIRA. Filiação: ELISIO BUCHMANN DA SILVEIRA e SARAH SIQUEIRA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 3 de outubro de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (03)

KIHOSI ARASHIRO, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MORIHOSI ARASHIRO e UMITO ARASHIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

LUCIANE DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ALAIR DE OLIVEIRA. Filiação: DIRCEU GONCALVES DOS SANTOS e TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:00h.

LUIZ FERNANDO DE LIMA, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ CARLOS DE LIMA e CELIA GOMES PEREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARCO ANTONIO LELIS REMER, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE REMER e ELISA LELIS REMER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARIA JOSE MARQUES, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: SEBASTIAO ROSENDO e LUZIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARILIA LEOBONS REIS, 74 ano(s). Profissão: ASSISTENTE CONTABILIDADE. Cônjuge: MAURO GARCIA DE REZENDE. Filiação: JOAO REIS e LYCIA LEOBONS REIS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:00h.

MARIO SERGIO SANTOS BARRETO, 71 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: PRISCILA DE SOUZA BARRETO. Filiação: EDGARD SANTOS BARRETO e FARIDE ASSEF BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 12:00h.

MARIO WIEZBICKI, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA KAMINSKI WIEZBICKI. Filiação: PEDRO WIEZBICKI e ANASTACIA WIEZBICKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

MARTA DANIEL DO PRADO, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PEDRO INACIO DO PRADO. Filiação: FRANCISCO DANIEL e IOLANDA OLIVEIRA DANIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 10:00h.

MERCEDES AUGUSTO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE AUGUSTO e ANGELA STRADIOTO AUGUSTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 11:00h.

MOACIR GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: IVONETE DOS SANTOS GONCALVES. Filiação: JOAQUIM APOLINARIO GONCALVES e LEOCADIA CORREA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 2 de outubro de 2024 às 16:00h.

OCIMAR AIRES SILVA, 82 ano(s). Filiação: AIRES FERNANDO SILVA e CACILDA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 10:00h.

REINALDO MALUTA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALFREDO MALUTA e JOSEFA SAPATA MALUTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 09:30h.

RENI IZUMI YASUDA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AZUMA YASUDA e MARIA JOSE YASUDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 11:30h.

ROSIMARY DE MEIRA MATHIAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE ASSIS MATHIAS. Filiação: DAVID COLLACO DE MEIRA e ARACI PRESLER COLLACO DE MEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:00h.

SALVADOR ALVES SANTANA, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA LOURDES SANTANA. Filiação: AGENOR ALVES SANTANA e MARIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

SEIR JOAQUIM, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO JOAQUIM e MARIA APARECIDA MARTINS JOAQUIM. Sepultamento: CEMITERIO TERRA ROXA, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DA APARECIDA MACHADO DA COSTA, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DIVAIR FERREIRA DA COSTA. Filiação: LAURENTINO CRESPIM MACHADO e HILDA FERREIRA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 17:00h.

VACILIO ROMANKIV, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: THEODORO ROMANKIV e ANA POPINHAK ROMANKIV. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 10:00h.

VALDIR KRAUSE, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VERONICA AUREA SOARES KRAUSE. Filiação: WILLI KRAUSE e ELIZABETE KRAUSE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 16:00h.

WESLEY RODRIGO DA SILVA CARVALHO, 36 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: HAROLDO TABORDA DE CARVALHO e TEREZA DA SILVA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quinta-feira (03)

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!