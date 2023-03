Adelmo Roseno de Lima, 74 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Riseno de Lima e Celestina Malaquias de Lima. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Igreja Serraria.

Adilene Havro Ferrari, 63 anos. Filiação: Adolfho Havro e Ada Porto Havro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Alceu Pereira dos Santos, 62 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Pereira dos Santos e Elmira Rodrigues Souza dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Alda Dimas de Campos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dimas e Elisa de Campos Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Alessandra Rocio de Andrade, 47 anos. Profissão: secretária. Filiação: Orlando de Andrade e Natália de Andrade. Sepultamento ontem.

Anderson Luís Maciel, 39 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Adão José Maciel e Alzira Ribeiro Maciel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Antônia Carraro Neri, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carraro e Filomena Esquinca. Sepultamento ontem.

Antônio Paz de Mouro, 51 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Benjamim Paz de Mouro e Zélia Paz de Mouro. Sepultamento ontem.

Antônio Teilo, 85 anos. Profissão: militar. Filiação: Maria Luíza Teilo. Sepultamento ontem.

Aparecido Lopes dos Reis, 62 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: José Lopes dos Reis e Ana Nascimento dos Reis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Frei Miguel Cic.

Benedito dos Santos Tomaz, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aristides Tomaz e Alzira do Santos. Sepultamento ontem.

Bernardo Petter Júnior, 85 anos. Filiação: Bernardo Petter e Emília Ramos Petter. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Carmen Lúcia Gonçalves Francisco, 76 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Olivar César Gonçalves e Casimira Gonçalves. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Carolyne da Luz Santos, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valdeci Ferreira dos Santos e Jandira do Rocio Silvestre da Luz Santos. Sepultamento ontem.

Cícero Jorge Melo, 94 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Leonor Ferreira Fidélis. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Assembleia de Deus Rua Ney Pacheco, 749 Vila Verde CICCuritiPR.

Cláudio Antônio Pinto de Souza, 67 anos. Profissão: designer. Filiação: Herbert Carvalho Gomes de Souza e Mitsi Pinto de Souza. Sepultamento ontem.

Dalvina Collaco Gerchewski, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Abrão Collaco e Diva Cordeiro. Sepultamento ontem.

Dirceu Wienc dos Santos, 67 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Cirilo Gabriel dos Santos e Marcela Wienc dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Jaguatirica (Campina Grande do Sul), saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

Edson Francisco Aguiar, 54 anos. Filiação: Wilson Francisco Aguiar e Cacilda Carvalho de Aguiar. Sepultamento ontem.

Edson Marin, 81 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Salvador Marin Júnior e Anuth da Silva. Sepultamento ontem.

Elissavet Panagiotis Marcopoulos, 85 anos. Filiação: Theodoros Germanou e Katia Theodoros Germanou. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Eloyna Cadilhe de Oliveira Costa, 96 anos. Profissão: relator(a). Filiação: Jurandyr de Oliveira e Hilda Cadilhe de Oliveira. Sepultamento ontem.

Enrico Gabriel Fontoura Orsolin, 13 horas. Filiação: Raphael Orsolin e Camila Fontoura Orsolin. Sepultamento ontem.

Enzo Gabriel Klein dos Santos, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: Kelly Klein dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Rua Frei Jacinto Govaski,707 – Al Tamandaré(PR).

Eurides Vicente Ferreira, 57 anos. Profissão: manobrista. Filiação: João Vicente Ferreira e Zilda de Almeida Ferreira. Sepultamento ontem.

Felipe Neves Estevam, 38 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: João Amauri Ripka Estevam e Elisabeth Neves Estavam. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Getúlio Pereira Franca, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Belmiro Pereira Franca e Maria Rodrigues Franca. Sepultamento ontem.

Gilberto Lampareli Silva, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Álvaro Ursolino dos Santos e Vita Maria dos Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Cmsfp.

Gilberto Suss, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Miguel Gabriel Suss e Cecília Dronger Suss. Sepultamento ontem.

Hellmuth Rutter, 84 anos. Filiação: Adolfo Rutter e Alvina Rutter. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hermogenes Jesus Domeneche, 74 anos. Profissão: musico. Filiação: Carmen de Lourdes Domeneche. Sepultamento ontem.

Ignez Manicka, 92 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José da Silva Lopes e Francisca Gonçalves Lopes. Sepultamento ontem.

Ivo Adão Borges, 73 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Rosalina Borges. Sepultamento ontem.

Jercy José Barbosa, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Feliciano Barbosa e Alzira Maria Barbosa. Sepultamento hoje, Jardim da Saudade, saindo de Monte Alegre.

Jorge Rodrigues, 87 anos. Filiação: Maria Zeferina Rodrigues. Sepultamento ontem.

José Alves dos Santos, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Antônio Alves dos Santos e Emília Fagundes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo de Igreja Sagrado Coração (Araucária).

José Maria Padilha, 79 anos. Filiação: Herique Leal Padilha e Sebastiana Santos Padilha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Kelvin Freitas de Melo, 1 anos. Filiação: Júnior de Melo e Alessandra Freitas dos Santos de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Avance – Sitio Cercado.

Lídia Kohler, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Burkot e Eva Burkot. Sepultamento ontem.

Lúcia Negrelo, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Blaskiewcz e Catarina Blaskiewicz. Sepultamento hoje, Cemitério Campestre – Mandirituba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Maikol James Silva Duarte, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Armindo Duarte e Salete Vieira da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Alves Teixeira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaura Tabordi. Sepultamento ontem.

Maria Garcia Morante Parra, 70 anos. Filiação: Mariano Garcia Sanches e Nair Derciza Garcia. Sepultamento ontem.

Maria Vergínia Lemoni, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Martins da Silva e Luíza da Silva Amado. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Batista de Oliveira, 69 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Valdomiro Horácio de Oliveira e Ângela Gonsalina Batista. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Marlene Marques de Deus, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Reva e Alza Malin Reva. Sepultamento ontem.

Mauro de Souza, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Divino de Souza e Francisca de Souza. Sepultamento ontem.

Miguel Santana, 54 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Anoldo Santana e Galdina Santana dos Santos. Sepultamento ontem.

Nilde do Carmo Ferreira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Bernardo do Carmo e Guilhermina Balthazar do Carmo. Sepultamento hoje, Cemitério São Manuel (Antonina), saindo da Capela do Cemitério São Manuel (Antonina).

Nilton Schenfeld, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jorge Schenfeld e Brásília Ribas Schenfeld. Sepultamento ontem.

Osanir Maria de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Arcanjo de Oliveira e Maria do Carmo Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Ramao Chavasco, 77 anos. Profissão: agronomia. Filiação: Tolentino Chavasco e Conceição Nunes. Sepultamento ontem.

Raphael Rodrigo Sales, 42 anos. Filiação: Jorge Sales e Ivone Morais Sales. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Rolf Werner Hupfeld, 92 anos. Filiação: Hermann Hupfield e Erika Hupfeld. Sepultamento ontem.

Romaria de Souza Macedo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves de Souza e Juvelina de Souza. Sepultamento ontem.

Rosmarine Kulak Stunder, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Stunder e Ladislava Kulak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastião da Silva, 68 anos. Profissão: servente. Filiação: José Vicente da Silva e Maria de Lourdes de Oliveira Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Jardim Cláudia PinhaisPR.

Sérgio Paulo da Silva, 60 anos. Filiação: Jaci da Silva e Maria de Jesus da Silva. Sepultamento ontem.

Sibila Skibinski, 84 anos. Filiação: José Skibinski e Vitória Oczkovski Skibinski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Valtair Severiano Bonifácio, 36 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: Celso Bonifácio e Lindinalva Severiano da Silva Bonifácio. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia de Lima Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Daniel dos Santos e Cazarina de Lima Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja no Bairro Parolin.

Zeni de Fátima Pereira Castilho da Silva, 60 anos. Filiação: Pedro Pereira Filho e Nair Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo de Borda do Campo.

