Falecimentos em Curitiba: confira o obituário deste domingo (28)

AILTON MESSIAS COSTA, 49 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOAO MESSIAS DA COSTA e APARECIDA DE SOUZA DA COSTA. Sepultamento: CEMITERIIO PEDRO FUSS /SÃO JOSE DOS PINHAIS, domingo, 28 de julho de 2024 às 10:00h.

ALESSANDRA CARNEIRO, 27 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ERCILIO LUIS DOS SANTOS CARNEIRO e ELENITA CARNEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 28 de julho de 2024.

ALTAIR PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: LAURINHA DA TRINDADE NOGUEIRA PEREIRA. Filiação: ANTONIO MORAES PEREIRA e THEODORA FIATKWSKI PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

ANDRE HENRIQUE CARDOZO, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: PRISCILA PAKUSZEWSKI CARDOZO. Filiação: ONOFRE CARDOZO e SUELI DO ROCIO SPRADA CARDOZO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de julho de 2024 às 15:00h.

ANGELO GRACILIO DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARGARIDA DE CASTRO SOUZA. Filiação: JOAO FERREIRA DE SOUZA e RITA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 28 de julho de 2024 às 11:30h.

ANTONINA DE OLIVEIRA ASSUNCAO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBAIRIO DE ASSUNCAO. Filiação: RODOLFO DE OLIVEIRA e AMBROZINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de julho de 2024 às 09:00h.

ANTONIO RIBEIRO NETO, 63 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Filiação: ANTONIO RIBEIRO FILHO e IRANY RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 28 de julho de 2024 às 11:00h.

ARCILIA MARIA FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA. Filiação: MAURO FELIPE e FRANCISCA GREGORIO FELIPE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de julho de 2024 às 10:00h.

ARTUR MAURUTTO NETO, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: XARTY NEWTON MAURUTTO e JOANA FERRARI MAURUTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 27 de julho de 2024.

AURELINO MENARIM JUNIOR, 84 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: APARECIDA TEREZINHA TESSARO MENARIM. Filiação: AURELINO MENARIM e ELVIRA TORRES MENARIM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

CLARINDA PEDROZO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINO PIRES DOS SANTOS. Filiação: JOSE PEDROZO DOS SANTOS e MADALENA CUSTODIO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de julho de 2024 às 13:00h.

DALVA DEUSDELIRIA MACHADO SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON SOUZA. Filiação: PEDRO MACHADO e BENEDITA ROSA DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 28 de julho de 2024 às 13:30h.

DARCI MARIA TEIXEIRA, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: UMBERTO SILVA e MARIA DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de julho de 2024.

DAVI ALVES MACHADO, 36 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ENOEL ALVES MACAHDO e OLIVIA EDUARDO MACHADO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 28 de julho de 2024.

DAVI GABRIEL LINARES BERGER, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DAVID DUARTES BERGER e ARIANE LINARES INGLES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

DEOLINDO ALVES COSTA, 95 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) COMERCIAL. Cônjuge: ANA ROSA CHANAN COSTA. Filiação: ODILON ALVES COSTA e MARIA FRANCISCA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de julho de 2024.

DIRCE DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE AUGUSTO DA SILVA. Filiação: JOAQUIM QUIRINO e ANDRELINA CANDIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de julho de 2024 às 14:00h.

DOMINGOS CORDEIRO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA DA TRINDADE SANTOS. Filiação: BERNALDO CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 28 de julho de 2024 às 15:00h.

EDELIE PADY ALTIDOR, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: KESNEL SYLPHA. Filiação: PADY ALTIDOR e MATILDE ESTIMABLE PADY ALTIDOR. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 28 de julho de 2024 às 12:00h.

EDINEIDE TAVEIRA DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EDIMILSON TAVEIRA DA SILVA e DARCY GOMES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 27 de julho de 2024.

ELY POLETTO TECCHIO, 98 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ALCIDES TECCHIO. Filiação: VIDO VICENSO POLETTO e ROSA CASARIN POLETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de julho de 2024 às 01:00h.

EROTIDE DO NASCIMENTO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUSTINO RIBEIRO DO NASCIMENTO e TEODORA ANTUNES DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de julho de 2024 às 16:00h.

EURICO RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOANA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

FLAVIO SOARES DA SILVA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EMERSON CORREA DA SILVA e ANNY JACQUELINE SOARES CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de julho de 2024.

FRANCISCA PIMENTEL DE RAMOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ DE RAMOS. Filiação: JOAO DOS SANTOS PIMENTEL e NAIR RAMOS PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de julho de 2024 às 09:00h.

ISAURA PRIETO GUIMARAES, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTACILIO PINHEIRO GUIMARAES. Filiação: JOSE PRIETO e ROSA MARTINEZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de julho de 2024 às 16:00h.

JOAO BAPTISTA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IZABEL DA COSTA BAPTISTA. Filiação: MIGUEL EUPRASIO MACHADO e MARIA JOSE DE CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de julho de 2024 às 11:00h.

JOAO DE DEUS RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO DE DEUS RIBEIRO e MARIA APPARECIDA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE ANTONIO BERTANI, 90 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ZORAIDE DE MORAES BERTANI. Filiação: DOVILIO BERTANI e AMERICA GERALDI BERTANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de julho de 2024 às 09:30h.

JOSE ROBERTO SOUZA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SOFIA DA CRUZ FERRAZ SOUZA. Filiação: ANOROSVAL FELIPE DE SOUZA e JORDELINA DIAS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE VIEIRA DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: FRANCISCA CARMELINA CORREIA DA SILVA. Filiação: PACIFICO VIEIRA NETO e ROSA DE ARRUDA VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SANTO ANTONIO DO PARAISO/PR, domingo, 28 de julho de 2024.

JUAREZ DE PAULA PINTO, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARGEMIRO DE PAULA PINTO e MARIA ABEGAIL DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

JULIA ROCHA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LAURES DA ROCHA. Filiação: ESTANISLAU KRIWORUSKA e ANA KRIWORUSKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de julho de 2024 às 14:00h.

LAERTE LUIZ CORDEIRO, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OTAIR CORDEIRO e MARIA DA LUZ CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

LEONARDO DALA VECHIA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ERMENEGILDA DA COSTA DALA VECHIA. Filiação: MARIO ANTINIO DALA VECHIA e ADELINA MARTINI DALA VECHIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 27 de julho de 2024 às 17:15h.

LUIZ ANTONIO RICARTE DA FONSECA, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: MARIA DENAIR GIRAO DA FONSECA. Filiação: FRANCISCO RICARTE DA FONSECA e JUDITH RODRIGUES DA FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 28 de julho de 2024 às 17:00h.

LUIZ PEDRO FIRAKOVSKI, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZENI FIRAKOVSKI. Filiação: PEDRO FIRAKOVSKI e SOFIA CECH. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sábado, 27 de julho de 2024.

MARIA ANTONIA SIQUEIRA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: I e LIDIA SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA SCHIMIDT, 62 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Cônjuge: DURVALINO RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: MARIA INACIA SCHIMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 28 de julho de 2024 às 10:00h.

MARIA DOROTEA CEZAR BUENO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO AMARILIO BUENO. Filiação: VIDAL PEREIRA CEZAR e MARIA DA CONCEICAO CEZAR. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 28 de julho de 2024.

MAURICIO LUIZ SCHNITZLER, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LOURIVAL SCHNITZLER e GLACI ROSA ZEM SCHNITZLER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 28 de julho de 2024 às 16:00h.

MOACIR COIMBRA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: ANA DOS SANTOS. Filiação: TERENCIO PAULO DOS SANTOS e MARIA COIMBRA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 28 de julho de 2024.

NANCY MELLO PEIXOTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUMBERTO GHISI PEIXOTO. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA MELLO e NYMPHA NEIVA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de julho de 2024 às 15:00h.

NEI VACHEISK, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NERCIO VACHEISK e ANA ROSA DE ALMEIDA VACHEISK. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 28 de julho de 2024 às 14:00h.

NEWTON ANDRADE DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TELMA CONSUELO DA SILVA. Filiação: RANDOLFO C DA SILVA e YOLANDA A DA SILVA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 17:00h.

NORMA PEDROZO MACHADO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADERBAL SANTOS MACHADO. Filiação: SEBASTIAO PEDROZO e NORMA RAVLAGIO PEDROZO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de julho de 2024 às 11:00h.

ORLANDO RIBEIRO, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ISOLINA DE FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO. Filiação: ALCIDES RIBEIRO e TEREZA PASCOARELLI RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de julho de 2024 às 16:30h.

PEDRINA FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: ELIAS FERREIRA e ANTONIA LOVATO TESCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de julho de 2024 às 09:00h.

PEDRO IZIDORO CAMARA, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: ANTONIO IZIDORO CAMARA e SOFIA JUSTINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

RITA GONCALVES DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAQUIM SOARES PEREIRA. Filiação: JOAO PEREIRA DE SOUZA e CECILIA GONCALVES PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de julho de 2024 às 15:00h.

SEBASTIAO DEJALMA DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAIR DO CARMO SOUZA. Filiação: BENEDITO ANTONIO DE SOUZA e MARIANA PLACIDINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de julho de 2024 às 12:00h.

SEBASTIAO OLIMPIO RAMOS, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA BENEDITA DOS SANTOS RAMOS. Filiação: JOSE OLIMPIO RAMOS e NATALIA AURA DE SOUZA LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 28 de julho de 2024 às 10:00h.

SEBASTIAO PEREIRA DIONIZIO, 60 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ZEILA MARIA CAMBIATI DIONIZIO. Filiação: JOSE CASSIANO DIONIZIO e TEREZA PEREIRA DIONIZIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de julho de 2024 às 09:00h.

THIAGO STEFHAN KUCKERT, 40 ano(s). Profissão: ANALISTA FINANCEIRO. Cônjuge: KAREN CRISTINA DE ALMEIDA KUCKERT. Filiação: ISMAIR KUCKERT e WALQUIRIA KUCKERT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 27 de julho de 2024 às 17:00h.

VALDIR SOUZA, 72 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ SOUZA. Filiação: FLORIVAL SOUZA e LAURA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 28 de julho de 2024 às 14:00h.

WALLACE DE LIMA DA LUZ, 24 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO CALDEIRA DA LUZ e MARIANE BRAGA DE LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 28 de julho de 2024 às 13:00h.

