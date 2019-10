Nome: FABIANO FONTES DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 39 ano(s)

Profissão: VIDRACEIRO(A)

Nome do Pai: JOAO BATISTA DA SILVA

Nome da Mãe: DELOI FONTES

Número da FAF: 012793/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO GANCHINHO /

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: FREDI GOMES DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: EUCLIDES JOAQUIM DOS SANTOS

Nome da Mãe: VICENTINA GOMES DOS SANTOS

Cônjuge: NOEMY MANZOLI DOS SANTOS

Número da FAF: 012792/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: LUCAS HENRIK BILCK COSTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 8 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: GEOVANE BILCK SANTOS

Nome da Mãe: TAIZ CRISTINA LEITE COSTA

Número da FAF: 012791/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PEROLA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943[

Nome: LUCIA GARCIA CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OZORIO CARVALHO

Nome da Mãe: NOVERCINA GARCIA CARVALHO

Número da FAF: 012789/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: AVANY DE SOUZA LOVATO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: AMERICO DE SOUZA

Nome da Mãe: ROSALIA JOHNSSON DE SOUZA

Cônjuge: ABELARDO PAULO LOVATO

Número da FAF: 012788/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE TRANQUEIRAS, PR

Local do Sepultamento: TRANQUEIRA

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: RITA INES ANTOCHESEN

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 28 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JULIO ANTOCHESEN

Nome da Mãe: ANGELINA MORO ANTOCHESEN

Número da FAF: 012787/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL EM RIO AZUL – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: ALEX JUNIOR GOLEMBA (RIO AZUL-PR) (42) 34632050

Nome: MARGARIDA DE BORBA FERNANDES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MATILDE DE LIMA

Cônjuge: ANTONIO FERNANDES

Número da FAF: 012786/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA METODISTA EM CAMPO LARGO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33725004

Nome: MARLENE TERESINHA SOARES LOPES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EUCLIDES SOARES

Nome da Mãe: LEONTINA FERREIRA

Número da FAF: 012785/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA FREI MIGUEL CURITIBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: ROBERTO SERGIO BIASSIO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: ORLANDO BIASSIO

Nome da Mãe: IONE BATISTA BIASSIO

Número da FAF: 012784/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – KENKO RESIDÊNCIA PARA IDOSOS NO BAIRRO XAXIM CTBA – PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: OZELIA GOMES DIAS GONCALVES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MIGUEL GOMES AJUINES

Nome da Mãe: CAUDELANE DIAS FOMES

Cônjuge: ANTONIO HERCILIO GONCALVES

Número da FAF: 012783/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: ALBERI ANTONIO LENZI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: ENGENHARIA FLORESTAL

Nome do Pai: MARIO LENZI

Nome da Mãe: ROSINA LENZI

Cônjuge: CLAUDETE TIAGO LENZI

Número da FAF: 012782/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: LYDIA MIARA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO SCORSIN

Nome da Mãe: PHILOMENA MARTIGNEN SCORSIN

Cônjuge: ORLANDO MIGUEL MIARA

Número da FAF: 012781/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: MARIA ALCENY RISSEL

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALCIDES DA SILVA

Nome da Mãe: ELFRIDA RAICHERT DA SILVA

Cônjuge: ERVINO DIEDRIKO RESSEL

Número da FAF: 012780/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CRISTÃ MARANATA – CAJURÚ

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: NADIA DE CARVALHO ALMEIDA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: NILSON GOMES CARVALHO

Nome da Mãe: NEUZA LOPES CARVALHO

Cônjuge: JORGE CONGROSSI ALMEIDA

Número da FAF: 012779/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE PARANAGUA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: DANIEL FERNANDEZ CORDEIRO DE JESUS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: SIDNEI DE JESUS

Nome da Mãe: JOSIARA THAIS CORDEIRO

Número da FAF: 012778/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA BERTI SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: SOFIA POPOASKI MELANSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: ZELADOR(A)

Nome do Pai: FRANCISCO POPOASKI SOBRINHO

Nome da Mãe: DONARIA TERRES POPOASKI

Cônjuge: EDVINO MELANSKI

Número da FAF: 012777/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA EM SÃO MATEUS DO SUL/PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: ROBERTO GARANHANI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: CHAVEIRO

Nome do Pai: JULIO GARANHANI

Nome da Mãe: BERTOLINA PEDRO GARANHANI

Cônjuge: GERUSA BORGES LEAL GARANHANI

Número da FAF: 012776/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: OLIVA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: IDA PEREIRA DOS SANTOS

Cônjuge: MANOEL GOMES DE SOUZA

Número da FAF: 012775/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO JD PARANAENSE NO BAIRRO ALTO BOQUEIRÃO EM CTBA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: JUAREZ ALBERTI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: SEBASTIAO JUAREZ ALBERTI

Nome da Mãe: LIZETE FRESSATO ALBERTI

Cônjuge: MARIA DE FATIMA MAES ALBERTI

Número da FAF: 012774/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: OLIVIO FERRAZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: VITORINO MARTINEZ FERRAZ

Nome da Mãe: MARIA DA CONCEICAO FERRAZ

Cônjuge: JUDITE FERRAZ

Número da FAF: 012773/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: MARIA GUBERT

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO

Nome do Pai: VICTORINO GUBERT

Nome da Mãe: JOSEPPINA SANTINI

Número da FAF: 012772/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE DOS SANTOS

Nome da Mãe: FRANCISCA ALVES PEREIRA DOS SANTOS

Cônjuge: JOAO VERAS DE MELO

Número da FAF: 012771/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA QUADRANGULAR – JARDIM ALIANÇA – STA. CANDIDA.

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MARLY COUTINHO MARTINS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO JOSE COUTINHO

Nome da Mãe: CONSTANTINA GABARDO COUTINHO

Cônjuge: LORETO MARTINS

Número da FAF: 012770/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CEMITÉRIO DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: CECILIA ELOI JUVENTINO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ADAO ALVES FERREIRA

Nome da Mãe: BENEDITA ANTONIA ELOI DO CARMO

Cônjuge: JOSE DOS REIS JUVENTINO

Número da FAF: 012769/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – DEFINIR

Local do Sepultamento: ROSEIRA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: SIROBA MARQUES DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JACINTHO MARQUES

Nome da Mãe: ARISTOLINA MARQUES

Cônjuge: SEVERINO VITOR DOS SANTOS

Número da FAF: 012768/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: IGREJAS – IG ASSEMBLEIA DE DEUS DO BARREIRINHA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: LUCIA GARCIA CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OZORIO CARVALHO

Nome da Mãe: NOVERCINA GARCIA CARVALHO

Número da FAF: 012789/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: AVANY DE SOUZA LOVATO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: AMERICO DE SOUZA

Nome da Mãe: ROSALIA JOHNSSON DE SOUZA

Cônjuge: ABELARDO PAULO LOVATO

Número da FAF: 012788/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE TRANQUEIRAS, PR

Local do Sepultamento: TRANQUEIRA

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: RITA INES ANTOCHESEN

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 28 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JULIO ANTOCHESEN

Nome da Mãe: ANGELINA MORO ANTOCHESEN

Número da FAF: 012787/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL EM RIO AZUL – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: ALEX JUNIOR GOLEMBA (RIO AZUL-PR) (42) 34632050

Nome: MARGARIDA DE BORBA FERNANDES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MATILDE DE LIMA

Cônjuge: ANTONIO FERNANDES

Número da FAF: 012786/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA METODISTA EM CAMPO LARGO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33725004

Nome: MARLENE TERESINHA SOARES LOPES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EUCLIDES SOARES

Nome da Mãe: LEONTINA FERREIRA

Número da FAF: 012785/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA FREI MIGUEL CURITIBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: ROBERTO SERGIO BIASSIO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: ORLANDO BIASSIO

Nome da Mãe: IONE BATISTA BIASSIO

Número da FAF: 012784/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – KENKO RESIDÊNCIA PARA IDOSOS NO BAIRRO XAXIM CTBA – PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: OZELIA GOMES DIAS GONCALVES

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MIGUEL GOMES AJUINES

Nome da Mãe: CAUDELANE DIAS FOMES

Cônjuge: ANTONIO HERCILIO GONCALVES

Número da FAF: 012783/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: ALBERI ANTONIO LENZI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: ENGENHARIA FLORESTAL

Nome do Pai: MARIO LENZI

Nome da Mãe: ROSINA LENZI

Cônjuge: CLAUDETE TIAGO LENZI

Número da FAF: 012782/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: LYDIA MIARA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO SCORSIN

Nome da Mãe: PHILOMENA MARTIGNEN SCORSIN

Cônjuge: ORLANDO MIGUEL MIARA

Número da FAF: 012781/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: MARIA ALCENY RISSEL

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALCIDES DA SILVA

Nome da Mãe: ELFRIDA RAICHERT DA SILVA

Cônjuge: ERVINO DIEDRIKO RESSEL

Número da FAF: 012780/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CRISTÃ MARANATA – CAJURÚ

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: NADIA DE CARVALHO ALMEIDA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: NILSON GOMES CARVALHO

Nome da Mãe: NEUZA LOPES CARVALHO

Cônjuge: JORGE CONGROSSI ALMEIDA

Número da FAF: 012779/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE PARANAGUA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: DANIEL FERNANDEZ CORDEIRO DE JESUS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: SIDNEI DE JESUS

Nome da Mãe: JOSIARA THAIS CORDEIRO

Número da FAF: 012778/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA BERTI SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: SOFIA POPOASKI MELANSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: ZELADOR(A)

Nome do Pai: FRANCISCO POPOASKI SOBRINHO

Nome da Mãe: DONARIA TERRES POPOASKI

Cônjuge: EDVINO MELANSKI

Número da FAF: 012777/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA EM SÃO MATEUS DO SUL/PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: ROBERTO GARANHANI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: CHAVEIRO

Nome do Pai: JULIO GARANHANI

Nome da Mãe: BERTOLINA PEDRO GARANHANI

Cônjuge: GERUSA BORGES LEAL GARANHANI

Número da FAF: 012776/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: OLIVA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: IDA PEREIRA DOS SANTOS

Cônjuge: MANOEL GOMES DE SOUZA

Número da FAF: 012775/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO JD PARANAENSE NO BAIRRO ALTO BOQUEIRÃO EM CTBA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: JUAREZ ALBERTI

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: SEBASTIAO JUAREZ ALBERTI

Nome da Mãe: LIZETE FRESSATO ALBERTI

Cônjuge: MARIA DE FATIMA MAES ALBERTI

Número da FAF: 012774/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: OLIVIO FERRAZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: VITORINO MARTINEZ FERRAZ

Nome da Mãe: MARIA DA CONCEICAO FERRAZ

Cônjuge: JUDITE FERRAZ

Número da FAF: 012773/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: MARIA GUBERT

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO

Nome do Pai: VICTORINO GUBERT

Nome da Mãe: JOSEPPINA SANTINI

Número da FAF: 012772/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE DOS SANTOS

Nome da Mãe: FRANCISCA ALVES PEREIRA DOS SANTOS

Cônjuge: JOAO VERAS DE MELO

Número da FAF: 012771/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA QUADRANGULAR – JARDIM ALIANÇA – STA. CANDIDA.

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MARLY COUTINHO MARTINS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO JOSE COUTINHO

Nome da Mãe: CONSTANTINA GABARDO COUTINHO

Cônjuge: LORETO MARTINS

Número da FAF: 012770/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CEMITÉRIO DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: CECILIA ELOI JUVENTINO

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ADAO ALVES FERREIRA

Nome da Mãe: BENEDITA ANTONIA ELOI DO CARMO

Cônjuge: JOSE DOS REIS JUVENTINO

Número da FAF: 012769/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – DEFINIR

Local do Sepultamento: ROSEIRA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: SIROBA MARQUES DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JACINTHO MARQUES

Nome da Mãe: ARISTOLINA MARQUES

Cônjuge: SEVERINO VITOR DOS SANTOS

Número da FAF: 012768/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: IGREJAS – IG ASSEMBLEIA DE DEUS DO BARREIRINHA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998