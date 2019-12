Nome: CELIA DOMINGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A)

Nome do Pai: IVO DOLBERT FERREIRA

Nome da Mãe: NAIR JERSSI FERREIRA

Cônjuge: ADAO DOMINGUES

Número da FAF: 015730/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX BATEL

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: NADJA DE LIMA DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: CONTROLADOR(A)

Nome do Pai: PAULO DE SOUZA

Nome da Mãe: CLAIR OSANI DE LIMA DE SOUZA

Número da FAF: 015756/2019

Local do Falecimento: OUTROS – HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS – SP

Local do Velório: IGREJAS – SAO RAFAEL- RUA . JOAO ALEXANDRE KOPPE Nº 1068 – CIC – CURITIBA – PR

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARIA DE LOURDES DE SOUSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO BERNARDO DE SOUSA

Nome da Mãe: ANNA GALDINA DE AGUIAR

Número da FAF: 015755/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: RUI RUBENS BOMM

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: FELIPE OSVALDO BOMM

Nome da Mãe: ITALIA BOMM

Cônjuge: EGIDE SMIDERLE BOMM

Número da FAF: 015753/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 13:30h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: LIA OFIR DE SOUSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FLORIANO DE SOUSA

Nome da Mãe: DONATILA DA LUZ SOUSA

Cônjuge: JOSE RIBEIRO DA SILVA

Número da FAF: 015752/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO PILAR CAMPO LARGO PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: ERIDES THEREZINHA BROLLO COPETTI

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OCTAVIANO FLORENTINO BROLLO

Nome da Mãe: ELVIRA MERLIN BROLLO

Cônjuge: OLINDO COPETTI

Número da FAF: 015751/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – PARQUE METROPOLITANO/FAZENDA RIO GRANDE/PR

Local do Sepultamento: PARQUE METROPOLITANO (FAZENDA RIO GRANDE)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 15:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422

Nome: MANOEL LUIZ DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: AUXILIAR

Nome do Pai: JOAQUIM LUIZ DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA ANTONIA DE JESUS

Cônjuge: AURORA MARIA DA SILVA

Número da FAF: 015750/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: MARGARIDA OLGA THEREZA LINZMEYER

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DENTISTA

Nome do Pai: LEO LINZMEYER

Nome da Mãe: MARGARIDA LINZMEYER

Número da FAF: 015749/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: OUTROS – CAPELA LUTERANA

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: LUIZ ALBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: METALÚRGICO

Nome do Pai: JORGE GONCALVES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA EUGENIA GONCALVES DE OLIVEIRA

Cônjuge: SEBASTIANA CORREA DE OLIVEIRA

Número da FAF: 015748/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 13:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: MARINA DENZUK

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 42 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOSAFAT DENZUK

Nome da Mãe: ANA KADLUBISKI DENZUK

Número da FAF: 015747/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL, CAMPO LARGO-PR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 08:30h

Funerária: ANJO GABRIEL (PRUDENTÓPOLIS/PR) (42) 3446-2162

Nome: RODNEI FELIX DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: LINDOLFO FELIX DA SILVA

Nome da Mãe: BERNADETE SEBASTIANA LOPES DA SILVA

Número da FAF: 015746/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: OUTROS – CAPELA PARQUE DAS ARAUCARIAS COLOMBO PR

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605

Nome: RAFAELA PRATIS DALLA ROSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ERIBERTO DALLA ROSA

Nome da Mãe: LAURA ANA MARIA PRATIS DALLA ROSA

Número da FAF: 015745/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: ERONDINA GENEROSO DE BORBA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: VITORINO JOAO GENEROSO

Nome da Mãe: LUCIANA ANA MIGUEL

Cônjuge: MANOEL MATOS DE BORBA

Número da FAF: 015744/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: SARAH RIBAS BUENO

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 1 dia(s)

Profissão:

Nome do Pai: EVERTON LIMA BUENO

Nome da Mãe: KATHELIN DAIANE RIBAS

Número da FAF: 015743/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 17:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: LILIANE POLEZA GRITLET

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: OPERADOR(A)

Nome do Pai: ORLANDO GRITLET

Nome da Mãe: LEONIR POLEZA

Cônjuge: EDERSON GRITLET

Número da FAF: 015742/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA – VILA SÃO JOÃO – IRATI

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DA LUZ (IRATI – PR) (42) 3422-1756

Nome: SIMONE MAGALHAES MITTELSDORF

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: VELIDIANA DE ALCANTARA MAGALHAES

Cônjuge: ROBERT WALTER MITTELSDORF

Número da FAF: 015741/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: ADEMAR NEIVERTH

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: SEBASTIAO NEIVERTH

Nome da Mãe: CLARA MARIA NEIVERTH

Cônjuge: JOANA TERESINHA IENKE NEIVERTH

Número da FAF: 015740/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Funerária: IMBITUVENSE (IMBITUVA /PR) (42) 4346-3112

Nome: JOAO MARIA GONCALVES

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: CIRILO GONCALVES

Nome da Mãe: JUVENTINA MOREIRA GONCALVES

Cônjuge: DINORA DE CASTRO GONCALVES

Número da FAF: 015739/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Funerária: LUZ ETERNA ADM. SERV. FUNERÁRIO (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3669-3233

Nome: SARA KULISCH

Data do Falecimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: NOTA KULISCH

Nome da Mãe: MASZA JALOM

Cônjuge: MOYSES LEAO KULISCH

Número da FAF: 015738/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA ISRAELITA ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: ISRAELITA SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 às 16:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: ANTONIO JUVENCIO DE SIQUEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: ANTONIO SIQUEIRA DUTRA

Nome da Mãe: FELICIA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MARIA LAUDELINA DE SIQUEIRA

Número da FAF: 015737/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: OLIVIA BERNO

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO RICETTI

Nome da Mãe: MARIA RICETTI

Número da FAF: 015736/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: EDEMAR FRANCISCO BARBOSA

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: JOAQUIM DOS ANJOS BARBOSA

Nome da Mãe: TECLA DOS ANJOS BARBOSA

Número da FAF: 015735/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 02 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE CTBA PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO TOMAS COELHO (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: OLIVINA BROTTO

Data do Falecimento: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019

Idade: 94 ano(s)

Profissão: RELIGIOSO (A)

Nome do Pai: DOMINGOS BROTTO

Nome da Mãe: ANGELINA TOZIM

Número da FAF: 015734/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 às 09:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161