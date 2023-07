Levir Culpi, curitibano do bairro Bacacheri, é o sexto convidado do programa Tamo Junto CWB, da Tribuna do Paraná e do UmDois Esportes. Todo mês, nós iremos receber uma personalidade curitibana para falar sobre sua relação com a cidade, que completou 330 anos, e a sua carreira.

O histórico ex-jogador e ex-treinador de futebol, com passagens por Athletico, Coritiba e Paraná Clube, relembrou seu trabalho no Trio de Ferro e comentou sobre a situação atual dos clubes.

CONFIRA: Claudia Silvano estilista? Diretora do Procon-PR revela seu hobby

Com passagens marcantes também pelo futebol mineiro, Levir Culpi, hoje com 70 anos, destacou suas conquistas por Belo Horizonte.

Hoje com dois restaurantes em Curitiba, Culpi curte a aposentadoria do futebol e fala também sobre seus locais preferidos na capital paranaense. Confira!

Raio X

Levir Culpi nasceu em Curitiba no dia 28 de fevereiro de 1953. Passou a infância no bairro Bacacheri. Começou a carreira no futebol aos 14 anos jogando nos times de base do Coritiba. Foi técnico diversos times brasileiros, entre eles: Athletico, Coritiba, Paraná Clube, Palmeiras e Atlético-MG. No Japão, foi técnico no time Cerezo Osaka.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá