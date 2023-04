Veja horário de funcionamento dos bancos no feriado de Páscoa

Os bancos de todo o país ficarão fechados em duas sextas-feiras no mês de abril. A primeira em que não haverá atendimento bancário é nesta Sexta-feira Santa (7), em virtude das festividades da Semana Santa.

O expediente também será interrompido na sexta-feira (21), Dia de Tiradentes, segundo informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Os clientes poderão ser atendidos a distância, por meio de banco online sites e aplicativos por telefone ou nos caixas eletrônicos, que seguem disponíveis em toda a rede bancária.

O funcionamento remoto ocorrerá normalmente durante todo o feriado, segundo a Febraban. “Os canais digitais de atendimento estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, diz Walter Tadeu Faria, diretor-adjunto de serviços da federação.

Pagamento de contas

O consumidor, no entanto, precisa ficar atendo ao pagamento das contas. Em geral, os boletos têm a data de vencimento prorrogada, mas o ideal é confirmar o dia do exato de quitação.

Contas de consumo, como água, luz, energia elétrica e telefone, entre outras, que vencerem no dia do feriado, poderão ser pagas no próximo dia útil, sem que haja nenhum acréscimo de juros e multas. A mesma regra vale para os carnês de pagamento.

Segundo a Febraban, normalmente esses pagamentos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas a sugestão é fazer a conferência da data da quitação do tributo. Se não houve a mudança por parte da instituição, a dica é antecipar a quitação, se possível, para não pagar encargos.

Títulos que têm código de barras podem ter o pagamento agendado por meio de caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Feriado

– Os clientes devem quitar suas contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais

– Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos

– Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados

– É preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto

– Quando não há funcionamento bancário, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como pela internet

– O Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas, se tiver alguma dúvida

Acessar a conta

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do seu banco e pelo internet banking , com segurança, para realizar diversos serviços, entre ele:

– Pagamento de contas

– Consulta de saldos e extratos

– Transferências financeiras

– Agendamento de pagamentos

– Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

– Contratação de serviços e empréstimos, entre outros

– Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023

– Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

– Limite de crédito

– Crédito imobiliário

– Comprovantes de transações bancárias

Agências abertas

Para saber qual agência estará funcionando, entre em contato com a central de atendimento do seu banco.

Confira o telefone de alguns bancos

– Banco do Brasil: 0800-7290722

– Santander: 0800-7627777

– Caixa Econômica Federal: 0800-7260101

– Banco Bradesco: 0800-7048383

– Itaú Unibanco: 0800-7280728

– Banco Safra: 0800-7725755

