A semana começa com juros ao redor dos ajustes, uma vez que a agenda só ganha tração a partir de quarta-feira, dia 9, com a divulgação do IPCA de setembro. E na quinta-feira (10) começa a reunião de dois dias dos Estados Unidos e China para negociação comercial.

Pesquisa Focus divulgada na manhã desta segunda-feira, 7, mostra que economistas do mercado financeiro reduziram estimativa para o IPCA deste ano de alta de 3,43% para 3,42%. A projeção para o índice em 2020 foi de 3,79% para 3,78%.

Às 9h48 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,86%, de 4,85% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,96%, de 5,97% no ajuste de sexta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,59%, na máxima, de 6,58% no ajuste anterior.