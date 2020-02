Alinhados ao tom mais positivo no exterior e dólar mais fraco ante o real e outras moedas emergentes, os juros futuros têm leve recuo nesta manhã, refletindo também uma expectativa de Selic menor após a reunião do Copom de Quarta-feira. Nesta segunda-feira, 3, o Relatório Focus trouxe revisão para baixo para a projeção do IPCA deste ano de 3,47% para 3,40% e estabilidade em 3,75% para 2021.

Às 9h20 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,355%, de 4,375% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 recuava para 5,48%, na mínima, de 5,52%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 caía para 6,17%, na mínima, de 6,21% no ajuste anterior.