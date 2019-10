Os juros futuros abriram perto da estabilidade, mas se firmam em baixa acompanhando o enfraquecimento do dólar ante o real que, na mínima, chegou a ficar abaixo de R$ 4,00 na manhã desta quinta-feira, 24. O movimento se dá também em meio a uma percepção mais positiva local com a aprovação da reforma da Previdência no Congresso.

Às 10h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,470%, na mínima, de 4,497% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2023 exibia 5,40%, de 5,46%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,06%, de 6,13% no ajuste anterior.