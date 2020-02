O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a reforçar, nesta quarta-feira, 5, a intenção de privatizar a Sabesp. O governo paulista espera a aprovação do novo marco legal do saneamento básico, pendente de votação no Senado.

“Se o marco regulatório permitir, a Sabesp será privatizada”, declarou o tucano após reuniões com senadores do PSDB em Brasília. Ele repetiu que há dois caminhos desenhados pela administração: privatização, se o projeto permitir. Se houver “restrição”, declarou, a escolha será por uma capitalização.

Doria avalia que os 10 senadores do PSDB estão dispostos a aprovar o texto que passou pela Câmara dos Deputados no ano passado e que neste ano será discutido no Senado. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) deve ser o relator da proposta na Casa.

Na terça-feira, 4, Jereissati disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o projeto deve ser aprovado como está, indo na sequência direto para sanção presidencial.

Ele ponderou, no entanto, que a definição ainda iria passar por uma análise do texto encaminhado pela Câmara.