A travessia do trilho do trem na Avenida Iraí, no bairro Weissópolis, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi bloqueada depois que uma locomotiva atingiu um carro, neste sábado (1°). O acidente aconteceu no final desta manhã. Segundo a Rumo, o motorista teria desrespeitado a sinalização e cruzado a preferencial.

A empresa afirma que o maquinista tomou todas as medidas de segurança, mas foi surpreendido pelo avanço do carro. Ninguém ficou feriado e não há previsão de liberação da via.

