A semana terá dias sem água nas torneiras em bairros de Curitiba e região. Os moradores dos bairros Centro, Mercês, São Francisco e Cajuru, em Curitiba, podem ficar sem água na próxima terça-feira (04). Isso porque a Sanepar realiza um serviço no sistema de energia e interligação. Os trabalhos acontecem entre 08h e o abastecimento deve voltar às 23h. Aqueles que não têm caixa-d’água devem ser os mais afetados.

Já na quarta-feira (05), é a vez dos moradores da capital e da região metropolitana. Os trabalhos acontecem no sistema de energia na captação Passaúna. Com isso, a população de Araucária, dos bairros Barigui, Capela Velha, Chapada, São Miguel e Thomaz Coelho, ficará sem abastecimento entre 08h e 12h. A normalização está prevista para às 23h30. Em Curitiba, os bairros afetados serão Cidade Industrial, São Miguel e Augusta.

Curitiba: Centro, Mercês, São Francisco e Cajuru

Araucária: Barigui, Capela Velha, Chapada, São Miguel e Thomaz Coelho

Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel e Augusta

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.

