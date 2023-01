O Porks – Porco & Chope, referência do segmento gastronômico, aproveitou as condições atípicas dos últimos anos para crescer exponencialmente desde 2020, saltando de 16 unidades e faturamento aproximado de R$ 18 milhões para 45 unidades abertas e cifra anual de R$ 81 milhões em 2022. Para 2023, a rede almeja crescer 30% e bater a casa dos R$ 100 milhões anuais.

A expansão da rede curitibana se baseia em um perfil de empreendedor que ganhe menos de R$ 10 mil ao mês e tenha recursos disponíveis para investir em uma franquia para começar uma nova vida na gastronomia.

Dessa maneira, o Porks conseguiu chegar não apenas a outras cidades do Paraná, mas também de outras regiões do Brasil.

Hoje, a rede conta com unidades próprias e franqueadas em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Maringá (PR), Colombo (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Chapecó (SC), Itajaí (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Sinop (MS), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Samambaia (DF), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Recife (PE) e João Pessoa (PA).

“A necessidade de saborear novas experiências cresceu em todo o país. No Porks, oferecemos preparos desenvolvidos com receitas exclusivas e muita excelência sem deixar de lado os preços acessíveis. Com essa fórmula democrática, estamos conquistando nosso espaço no mercado nacional”, comenta o fundador da rede Porks, José Araújo Netto.

”Desenhamos um modelo de franquia que dá mais liberdade ao franqueado, inclusive no marketing, já que há inúmeras diferenças sobre como fazer isso nas diferentes regiões do país, além de uma taxa fixa de royalties, baseada no padrão de mercado”, completa.