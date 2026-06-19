Receita Federal pode depositar até R$ 1 mil na sua conta: veja se você está na lista dos 4 milhões

A Receita Federal pagará em 15 de julho um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A medida contempla contribuintes que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024, mas não precisaram entregar a declaração.

Cerca de 4 milhões de pessoas podem receber até R$ 1 mil cada, totalizando aproximadamente R$ 500 milhões. As informações são da Agência Brasil.

O pagamento será feito exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. A consulta poderá ser feita a partir do dia 8 de julho, por meio do serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site ou no aplicativo da Receita Federal.

A Receita Federal informou em nota que a geração das declarações está ocorrendo de forma gradual desde segunda-feira (15) e pode se estender por alguns dias, considerando o volume estimado de cerca de 4 milhões de contribuintes.

Esta é uma iniciativa piloto que busca devolver valores retidos na fonte de pessoas que não se enquadram nos critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração do IR.