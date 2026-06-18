Rede de supermercados reinaugura loja que adquiriu de concorrente em Curitiba

A rede de supermercados Festval reinaugurou nesta quinta-feira (18) a unidade localizada na Avenida Anita Garibaldi, 1060, no bairro Cabral, em Curitiba. A loja passou por uma grande reforma estrutural e operacional para adequação ao padrão das demais filiais da empresa. A alteração faz parte do projeto de modernização das unidades incorporadas pela rede após a aquisição do Verde Mais, no final de 2024.

O processo de revitalização incluiu a renovação da arquitetura, substituição de equipamentos, nova fachada e alterações no estacionamento. As mudanças voltadas ao consumidor incluem:

Mix de produtos: Adição de 4 mil novos itens, com destaque para o setor de importados e acréscimo de mais de 400 rótulos na adega.

Adição de 4 mil novos itens, com destaque para o setor de importados e acréscimo de mais de 400 rótulos na adega. Espaço Gourmet: O restaurante foi ampliado e transferido para o mezanino.

O restaurante foi ampliado e transferido para o mezanino. Cafeteria: Instalação de uma cafeteria própria.

Instalação de uma cafeteria própria. Área de vendas: Ampliação e reorganização do espaço físico e mobiliário.

De acordo com Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval, as modificações visam atualizar a operação da unidade. “Toda a transformação foi pensada para atender às expectativas dos clientes da região.O supermercado deixou de ser apenas um local de abastecimento. As pessoas querem resolver diferentes necessidades em um único lugar”, disse.