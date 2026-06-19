Curitiba tem um “novo” prefeito a partir deste sábado (20)

Jornalista de formação, 40 anos de idade, nascido na Barreirinha e vereador em segundo mandato. Este é o miniperfil de Leonidas Nery Dias (Pode), que a partir deste sábado assume o comando da cidade de Curitiba como prefeito interino.

Diante de uma viagem do titular Eduardo Pimentel (PSD) e da escolha dos outros dois possíveis substitutos na linha sucessória (entenda o porquê das desistências), coube ao 1º vice-presidente a responsabilidade de ser o prefeito interino da cidade.

Não é a primeira vez que Leonidas assumiu o cargo. Pelos mesmos motivos, ele também foi o prefeito interino em abril deste ano. “Foi uma experiência muito marcante, mesmo que por poucos dias. Tentei dar continuidade aos trabalhos realizados pelo prefeito Eduardo Pimentel e pude conhecer mais de perto como funciona a gestão da nossa cidade”, disse à Tribuna.

Segundo o vereador, a repercussão da primeira experiência foi muito positiva e repercutiu direto no seu eleitorado, já que alega ser um vereador que vive nas ruas, não enfurnado num gabinete. “Meu perfil é esse, o de conversar com pessoas, estar nos bairros, ver os problemas de perto. Não sou um vereador de internet, um ‘caça-like'”, diz.

O perfil e a ocupação como prefeito interino fizeram a lista de pedidos da população aumentar em seu gabinete. Para ele, um interesse natural da população, já que mesmo sendo interino, sua “caneta” enche de tinta, afinal os poderes de prefeito interino são os mesmos do prefeito titular. “Posso assinar atos administrativos, sancionar projetos, coordenar secretarias e tomar decisões gerais necessárias para o funcionamento da administração”.

O alinhamento político com Eduardo Pimentel, no entanto, limita a ação de Leonidas nos próximos dias. “Existe obviamente uma preocupação natural em manter a continuidade, respeitando o bom planejamento que já está estabelecido”.

Voz a mais na defesa da retirada dos trilhos de trem de carga de Curitiba

No entanto, Leonidas acredita que poderá contribuir em um tema bastante caro para ele e os seus neste período. Apesar do pouco tempo, ele acredita que pode engrossar o coro contra a passagem dos trens por bairros de Curitiba. Inclusive a Barreirinha, onde nasceu, é um dos mais atingidos pelo problema.

“Convivemos diariamente com os problemas causados por longas interrupções do trânsito e pelos riscos que são gerados nos cruzamentos ferroviários. Sei que isso é um desafio, depende de uma articulação com vários outros entes, entidades, órgãos. Mas quero aproveitar a oportunidade para fortalecer essa cobrança, acelerar alguns processos e aproximar mais a gestão desse debate”, afirma.

A retirada das linhas férreas de Curitiba é uma questão federal e passa pela renovação da concessão da chamada Malha Sul, em discussão para 2027. A cidade é cortada por 37 quilômetros de linhas de trem, com 45 passagens de nível.

Acontece que na primeira proposta, a retirada das linhas que cortam Curitiba, bem como a construção de um contorno ferroviário, ficaram de fora, motivando o prefeito Eduardo Pimentel a ir a Brasília pedir a inclusão da cidade no planejamento. Desde então, tem juntado apoios para esta questão.

“É uma pauta que não pode sair da agenda pública e quero continuar com ela também durante esses dias que estarei como prefeito interino, e também quando retornar à Câmara dos Vereadores”.