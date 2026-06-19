Frente fria despeja 22 mm de chuva em Curitiba e temperatura cai para 7 ºC no sábado

Frente Fria causa rajadas de vento e chuvas intensas

Devido ao rápido deslocamento do sistema frontal, são previstas rajadas de vento de intensidade moderada a forte em todas as regiões paranaenses. Antes da chegada das chuvas, o aquecimento será maior nas porções Noroeste e Norte do estado.

Na capital paranaense, as temperaturas variam entre a mínima de 7 ºC e a máxima de 19 ºC nesta sexta-feira. Há chance de chuva fina à noite, com acumulado previsto de 1,1 mm.

Sábado com muita chuva e frio em Curitiba

O fim de semana começa com tempo bastante instável em grande parte do Paraná. O sábado (20) terá como destaque os acumulados significativos de chuva e o risco para temporais isolados, com maior atenção voltada para as porções do Centro, Noroeste, Norte, Campos Gerais e Leste do estado.

Os maiores volumes de chuva devem se concentrar justamente entre a região Central e o Leste paranaense, abrangendo Curitiba e o litoral. Na capital, o sábado será marcado por muita chuva, com acumulado estimado em 22 mm.

Além da precipitação volumosa, o avanço do sistema provoca um forte declínio nas temperaturas em todas as regiões. Em Curitiba, a amplitude térmica será baixa, com termômetros oscilando entre os 11 ºC e os 14 ºC ao longo do dia, consolidando um sábado frio e chuvoso.