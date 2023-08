Programa prepara mulheres pra assumir cargos de senioridade na área de TI

Ainda que nos últimos anos tenha acontecido um avanço no debate sobre a importância das mulheres no mercado de TI, a participação delas ainda é muito baixa. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) apontam que apenas 20% dos profissionais de TI são mulheres.

Quando o recorte é para as lideranças na área de tecnologia a participação é ainda menor. Segundo uma pesquisa de 2020, promovida pela KPMG, em parceria com a Harvey Nash, apenas 11% das lideranças globais de tecnologia são mulheres.

Para aumentar a participação das mulheres em cargos técnicos de maior senioridade na área de desenvolvimento, a Ambev Tech, hub de tecnologia da companhia, capacitou 27 mulheres com o Eleve.Elas. Desde novembro as desenvolvedoras selecionadas que atuam na Ambev Tech, e nas plataformas do Zé Delivery e do BEES, participaram de uma formação focada em arquitetura de software.

Novos cursos virão. Saiba como participar ao final deste texto!

Além do conteúdo do curso, todas as mulheres tiveram mentorias realizadas com profissionais da companhia que as ajudaram a complementar os conteúdos das aulas. Somado a isso, as participantes tiveram acesso a nano-cursos e certificações extras da FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista), a partir de uma parceria da Ambev Tech com a entidade de ensino.

Ao final da formação, as participantes se dividiram em grupos para desenvolver um projeto de MVP – sigla em inglês para Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável, que significa construir a versão mais simples e enxuta de um produto, empregando o mínimo possível de recursos, para entregar a principal proposta de valor da ideia – para o app Zé Delivery. As vencedoras do desafio ganharam uma bolsa integral para os cursos de curta duração em tecnologia da FIAP.

“Por meio da escuta ativa identificamos a necessidade de criar esse projeto. A ideia é, num curto e médio prazo, que essas mulheres ocupem os cargos de engenharia de dados. Após os ciclos de avaliação, vamos analisar os pontos de evolução delas e entender os de melhoria para trabalharmos nas mentorias que seguem mesmo após a conclusão do programa, para fechar esses gaps e acelerar essa virada de função. Foi muito legal participar do júri e ver a qualidade dos projetos apresentados. Sabemos do desafio de ter mulheres em posição de liderança técnica no mercado de tecnologia e ver esse programa acontecendo aqueceu o meu coração. Elas elevaram o nível!”, afirma Fabi Reinert, Head de Engenharia da Ambev Tech.

As participantes da iniciativa destacam que além de estarem se desenvolvendo e aprendendo sobre uma nova área, o programa tem gerado uma identificação entre as participantes. “Sou desenvolvedora na Ambev Tech há 4 anos e tenho participado do Eleve.Elas há alguns meses. O programa tem sido libertador. No meu dia a dia eu não atuo com muitas mulheres desenvolvedoras, mas agora com o programa, duas vezes por semana eu estou em uma sala onde só tem mulher. A gente pode trocar ideia, conhecer coisas novas e o mais importante: podemos trilhar essa jornada e conquistar o nosso espaço na tecnologia”, relata Priscila Graziele, desenvolvedora na Ambev Tech.

Além de desenvolver tecnicamente as participantes, a iniciativa visa também potencializar suas soft skills e outras competências, preparando-as para desafios de cargos mais seniores. Para promover mais diversidade e inclusão na companhia, a empresa tem também vagas afirmativas em aberto, com foco em mulheres, pessoas pretas ou pardas e PCDs.

Os interessados podem checar todos os detalhes e se inscrever para o processo seletivo neste site: https://ambevtech.gupy.io/

