O Procon de São Paulo notificou o Mercado Pago após a Black Friday, por considerar que o aplicativo da empresa estava inoperante e os consumidores que tentaram acessar as promoções das redes Burger King e McDonald´s não conseguiram fazer os pedidos.

O órgão, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, notificou na segunda-feira (2) a empresa Mercado Pago.com Representações, que deverá esclarecer sobre a inconsistência do sistema. O consumidor não conseguia finalizar as compras dos lanches na ocasião e só teria direito à promoção se o pagamento fosse realizado pelo app.

“Foi solicitado que a empresa apresente o regulamento e informe as datas e itens que faziam parte da promoção; apresente a publicidade divulgada e a comprovação das vendas efetivadas no período dos produtos anunciados na promoção. A Mercado Pago deverá ainda esclarecer quais as providências adotadas para resolver o problema”, segundo nota do Procon-SP.