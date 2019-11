O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 0,9 ponto entre o final de outubro e o dia 19 de novembro, informou nesta sexta-feira, 22, a Fundação Getulio Vargas (FGV) por meio da Prévia da Sondagem da Indústria do mês. Com a melhora, o indicador vai a 95,5 pontos, considerando a série dessazonalizada.

As expectativas dos empresários com relação ao futuro dos negócios puxaram a melhora observada no período. Após duas quedas consecutivas, o Índice de Expectativas avançou 2 pontos, para 95,9 pontos, maior patamar desde maio. O Índice de Situação Atual (ISA), por outro lado, recuou 0,3 pontos, para 95,1 pontos, o menor nível desde agosto.

O resultado preliminar de novembro também mostra que houve queda de 0,6 ponto porcentual no Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci), que ficou em 75,2% após 75,8% no mês anterior, considerando a série dessazonalizada.

Para a prévia de novembro, a FGV ouviu 790 empresas até o dia 19 do mês. O resultado final da Sondagem da Indústria será divulgado na próxima quinta-feira, 28.