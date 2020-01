O Porto do Rio Grande movimentou em 11 meses 38,2 milhões de toneladas, sendo pelo menos 14,3 milhões de toneladas de soja. Em nota, a administração do porto diz que a China foi o principal destino, com 59,6% das exportações de soja em grão, celulose, cavaco de madeira, madeira e glicerina.

“Podemos destacar o crescimento de celulose em mais de 7,2%, ultrapassando 3,2 milhões de toneladas, do fosfato, que subiu 6,4%, e dos produtos do fumo, com aumento de 30,1% e do trigo com 38% de aumento”, diz na nota o superintendente Fernando Estima.

Já os portos de Pelotas e Porto Alegre apresentam boas movimentações no ano de 2019: até novembro Pelotas teve 990,9 mil toneladas enquanto Porto Alegre movimentou 996,1 mil toneladas, crescimento de cerca de 10% ante todo o ano de 2018. Conforme a administração do porto, os dados consolidados de 2019 deverão ser conhecidos em 15 de janeiro.

Para 2020 o Estado avalia uma equiparação tributária para determinadas importações, a fim de aumentar a competitividade. “Em 2020, esses temas serão tratados, bem como a defesa pelo modal hidroviário, que é um dos grandes diferenciais do Estado em termos logísticos”, diz a nota.