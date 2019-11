A Caixa anunciou que durante a Semana da Negociação e Orientação Financeira, de 2 a 6 de dezembro, algumas agências do pais (clique aqui para ver quais são as agências) vão funcionar em horário estendido, das 10h às 20h. O evento é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central. Durante o período, todas as agências da Caixa vão promover condições especiais de renegociação de dívidas.

Nas agências com horário estendido, a partir das 16h o atendimento será exclusivamente ao público que deseja receber orientação financeira e renegociar suas dívidas.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ação reforça o compromisso do banco em promover a inclusão financeira e oferecer crédito de forma sustentável. “A Semana da Negociação e Orientação Financeira é uma excelente oportunidade para os clientes ficarem em dia com seus compromissos financeiros. Além das condições especiais para renegociação, eles terão à disposição consultoria financeira, com orientações para utilização de crédito de forma planejada, considerando seu momento de vida”, ressalta.

A campanha “Você no Azul” vai renegociar dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. Serão oferecidas condições especias para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista.

Para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três prestações atrasadas.