Mudanças na taxa do MEI e INSS em 2025: O que você precisa saber

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atenção, microempreendedores! O ano de 2025 traz novidades importantes para o seu bolso. Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.518, conforme decreto do presidente Lula, a contribuição dos MEIs ao INSS também sofrerá alterações.

Se você é um dos milhares de curitibanos que optaram pelo MEI, fique atento: a contribuição mensal passará de R$ 70,60 para R$ 75,90 para atividades de comércio, serviços e indústria. Esse valor corresponde a 5% do novo salário mínimo e garante benefícios essenciais como aposentadoria e auxílio-doença.

Dependendo do seu ramo de atuação, você pode ter que desembolsar um pouquinho mais. Confira:

– Comércio e indústria: R$ 76,90 (INSS + ICMS)

– Serviços: R$ 80,90 (INSS + ISS)

– Comércio e Serviços: R$ 81,90 (INSS + ICMS + ISS)

E se você é um MEI caminhoneiro, a conta é diferente. A alíquota sobe para 12% do salário mínimo, resultando em um pagamento de R$ 182,16, mais os impostos adicionais.

Pagamento obrigatório

Lembre-se: o pagamento do DAS-MEI é obrigatório e deve ser feito todo dia 20, mesmo que você não tenha faturado no mês. Dica de ouro: programe seus pagamentos para evitar dores de cabeça com a Receita Federal.

Quer emitir seu DAS-MEI? Acesse o site do Portal do Empreendedor, faça login e siga o passo a passo. Em poucos cliques, você terá seu boleto em mãos.

E não se esqueça dos benefícios que o MEI te proporciona: além da proteção do INSS, você tem acesso a crédito mais barato e fica livre de uma série de impostos.