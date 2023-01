A Lojas MM atingiu em 2022 a marca de R$ 1 bilhão no faturamento anual e se consolida como uma das maiores varejistas do Brasil. A empresa obteve este resultado ao conquistar mais de 100 mil clientes em só um mês, alcançado mais de R$ 100 milhões em faturamento em dezembro.

Em 2022, a varejista paranaense seguiu seu planejamento estratégico, inaugurando novas unidades, reestruturando filiais, investindo em inovação, em seus canais de vendas e na capacitação dos colaboradores. Esses fatores foram essenciais para o desempenho econômico positivo da empresa, que hoje conta com mais de 200 lojas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A MM também viu o número de consumidores crescer rapidamente no e-commerce, especialmente, pelo site e aplicativo. Apenas no ano passado, a varejista bateu recorde em número de clientes, chegando à marca de mais de 600 mil compradores e mais de 1 milhão de produtos vendidos.

“O ano de 2022 foi espetacular, com recorde de vendas, com diversas ações comerciais, ações sociais e, acima de tudo, foi o ano que nós demos início a todo um processo para chegar aos 50 anos da empresa, com objetivos e metas bem definidas”, salienta o vice-presidente comercial e inovações, Marcio Pauliki.

Hoje, a Lojas MM emprega mais de 2 mil colaboradores e, ao todo, soma mais de 4 milhões de clientes. Até 2028, quando a empresa completa 50 anos de fundação, o objetivo é alcançar uma receita total de R$ 3 bilhões em todos os seus canais de venda.