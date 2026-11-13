Lar Cooperativa anuncia investimento de R$ 1,3 bilhão no Paraná

A Lar Cooperativa Agroindustrial vai investir mais de R$ 1,3 bilhão na expansão de unidades industriais de aves, suínos e peixes no Paraná. O anúncio foi feito em reunião com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu, no mesmo dia em que o diretor-presidente da cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, recebeu a Comenda Barão do Serro Azul. As informações são da Gazeta do Povo.

Os recursos serão destinados à construção e ampliação de estruturas produtivas em diversos municípios paranaenses. Entre os projetos estão obras em Laranjeiras do Sul, Missal, São José das Palmeiras, Rio Bom e Diamante D’Oeste. Grande parte dos empreendimentos está vinculada ao programa estadual Rota do Progresso, que busca estimular o desenvolvimento econômico de cidades com menores indicadores de renda.

Complexo de suinocultura será um dos maiores do país

O principal investimento será um complexo de suinocultura de mais de R$ 500 milhões em Laranjeiras do Sul. A estrutura terá capacidade para 31,6 mil matrizes e produção de mais de 900 mil leitões por ano, tornando-se um dos maiores do Brasil. O Governo do Estado investiu R$ 29,9 milhões e o município R$ 1,5 milhão na aquisição de 276 hectares para o projeto.

Além do aporte da Lar, produtores integrados deverão investir R$ 350,4 milhões na implantação de 21 crechários e 300 unidades de terminação de suínos. Outros projetos incluem uma unidade industrial de piscicultura de R$ 100 milhões em Missal e estruturas de recria de aves de R$ 155 milhões em São José das Palmeiras. O prefeito de Laranjeiras do Sul, Jaison Mendes, destacou que o investimento dá perspectiva de futuro para muitas pessoas, que passam a ter mais oportunidades de trabalho perto de suas famílias.

Homenagem reconhece modelo de gestão cooperativista

À noite, a Associação Comercial do Paraná entregou a Comenda Barão do Serro Azul a Irineo da Costa Rodrigues no Graciosa Country Club. O presidente da ACP, Paulo Mourão, afirmou que a honraria simboliza o reconhecimento a um modelo de gestão que alia crescimento econômico a compromisso social. O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, representou o governador no evento e lembrou os tempos de extensionista do homenageado.

O governador eleito e senador Sergio Moro participou da solenidade e traçou paralelo entre o patriotismo histórico do Barão do Serro Azul e a coragem dos empreendedores que transformaram o interior do Paraná em polo de produção de alimentos. Ao receber a homenagem, Irineo da Costa Rodrigues dividiu os méritos com os mais de 27 mil colaboradores e 18 mil famílias associadas. A Lar foi fundada em 1964 por 55 pequenos agricultores e hoje é a segunda maior cooperativa do estado, com faturamento de R$ 23,2 bilhões e exportações para 103 países.