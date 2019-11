A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu hoje uma nova “combinação de políticas” para impulsionar a economia da zona do euro.

Lagarde, que falou durante discurso no Congresso Bancário Europeu em Frankfurt, na Alemanha, afirmou que o BCE fará uma “revisão estratégica” no futuro próximo e ressaltou que a política monetária poderá atingir seu objetivo de forma mais rápida e com menos efeitos colaterais se outras políticas também contribuírem.

Lagarde destacou a importância da política fiscal, não apenas no que diz respeito a gastos públicos, mas adotando uma postura “mais produtiva, mais digital e mais verde”.

Lagarde também afirmou que a política monetária vai continuar sustentando a economia e permanecerá sendo acomodatícia, postura que, segundo ela, tem sido um importante catalisador para a demanda doméstica.