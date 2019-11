Os juros futuros têm leve recuo na manhã desta segunda-feira, 25, com movimento de ajuste após as taxas terem acumulado alta na semana passada e num dia de agenda fraca. O movimento continua mesmo após o dólar ter passado a subir ante o real.

O mercado segue esperando corte de 50 pontos-base da Selic em dezembro, mas está dividido quanto a fevereiro. A curva de juro a termo precificava na última sessão 52% de chance de corte de 25 pontos-base no Copom de fevereiro, ante 35% ontem em relação à possibilidade de manutenção.

Para dezembro, a possibilidade de queda de 0,50 p.b, subiu para entre 70% e 75% de quinta para sexta-feira, segundo cálculos do Haitong Banco de Investimento.

Na pesquisa Focus divulgada nesta segunda o mercado manteve a previsão para Selic no fim de 2019 em 4,50%, mas ajustou para cima a de 2020, de 4,25% para 4,50%. Também foi revisada para cima a previsão do IPCA 2019, de 3,33% para 3,46%, mas manutenção da previsão para 2020 em 3,60%.

A estimativa para alta do PIB em 2019 subiu de 0,92% 0,99%, enquanto para 2020 subiu de 2,17% para 2,20%. Já a previsão para câmbio para fim de 2019 passou de R$ 4,00 para R$ 4,10, enquanto para 2020 segue em 4,00%.

Às 9h49, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,620%, de 4,649% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,84%, de 5,88%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,73%, de 6,77% no ajuste de sexta-feira.