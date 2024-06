BMW revela a R 12 e as F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure

Recheada de novidades, a BMW Motorrad revela suas atrações para a edição 2024 do Festival Interlagos, que acontece em São Paulo. Entre as novidades, destacam-se as novas BMW R 12, BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure. A recém-lançada BMW R 1300 GS também está entre os principais destaques do estande. Além disso, os modelos BMW C 400 X, BMW F 900 R, BMW S 1000 RR, BMW R 18 e BMW R 1250 GS Adventure completam o estande, reforçando a ampla variedade de modelos oferecidos pela BMW Motorrad no Brasil.

Nova Família F

As novas BMW F 800 GS, BMW F 900 GS e BMW F 900 GS Adventure chegarão ao Brasil em breve renovadas e ainda mais sofisticadas, ampliando significativamente a gama de produtos da marca no país. Em comum nos três modelos está o coração. Um motor de 2 cilindros em linha, com 895 cm³ de cilindrada (42 cm³ a mais que o modelo anterior), que gera 87 cv de potência e 91 Nm de torque na BMW F 800 GS, 10 cv a mais do que sua antecessora, a BMW F 750 GS.

Com design completamente renovado e capacidade off-road aprimorada, com direito a suspensão totalmente nova, as F 900 GS e F 900 GS Adventure usam o mesmo propulsor, que gera 90 cv a 8.500 rpm, ou seja, 10 cv a mais do que o modelo BMW F 850 GS. Além da maior potência específica, os modelos também ganharam uma entrega de torque ainda mais linear, proporcionando uma ainda melhor experiência de pilotagem em qualquer terreno. Agora são 92 Nm a 6.750 rpm, 6 Nm a mais do que o modelo anterior. O câmbio é de seis marchas para os três modelos. Perfeita para aventuras prolongadas, a BMW F 900 GS Adventure tem tanque com 23 litros de capacidade, suspensão ajustável e apoio lateral para malas BMW Motorrad.

BMW R 12

Uma Cruiser que alia uma condução confortável ao poderoso motor boxer tradicional da BMW e marca a expansão de portfólio da marca, incorporando o segmento Modern Heritage. Esta é a BMW R12. Equipada com um motor boxer de 1.170 cm³ de cilindrada, que entrega 95 cv de potência a 6.500 rpm e 110 Nm de torque a 6.000 rpm, o modelo tem desempenho e confiabilidade em quaisquer situações de pilotagem.

A BMW R 12 tem como lema “The Spirit of Easy”, unindo um visual de Cruiser clássico com uma pilotagem confortável e em posição relaxada, devido à roda dianteira de 19 polegadas e roda traseira de 16 polegadas, complementada pela posição mais baixa do assento e seu guidão largo. No quesito tecnologia, a BMW R 12 vem equipada com dois modos de condução (Rock & Roll), controle de cruzeiro adaptativo, assistente de partida em subidas, assistente de troca de marchas Shift Assistant Pro, controle de pressão dos pneus, painel TFT com conectividade, iluminação em LED, chave presencial, entre outros itens. O modelo está deve chegar ao Brasil no segundo semestre. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).