Resultado da Quina 6460: confira as cinco dezenas sorteadas nesta sexta

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (07) as cinco dezenas do concurso 6460 da Quina. O prêmio acumulado é de R$ 700 mil para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Quina 6460:

37, 51, 60, 61, 77

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. A aposta simples da Quina custa R$ 2,5.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista