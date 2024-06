Falso site do FGTS promete saque de valores, mas rouba dados

Os trabalhadores que tiveram ou têm conta no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) devem ficar atentos a golpes envolvendo o Fundo de Garantia. Sites falsos anunciam a liberação da retirada dos valores, mas, na verdade, buscam coletar dados pessoais das vítimas.

Para enganar seus alvos, os criminosos registram endereços eletrônicos com nomes similares ao verdadeiro, atraindo pessoas que buscam o canal oficial.

Outra abordagem é o envio de mensagens por meio de SMS ou WhatsApp com links que direcionam o cidadão para estes sites falsos ou então se passam por funcionários da Caixa Econômica Federal e solicitam os dados pela própria conversa.

As informações de quem clica nesses sites são posteriormente utilizadas por criminosos para sacar o FGTS da vítima ou contratar empréstimos por meio do saque-aniversário em nome de quem cai neste roubo de dados.

Muitas vezes, os criminosos podem solicitar um pagamento ou depósito para extrair dinheiro do trabalhador, prometendo que o benefício será entregue após a quitação de uma taxa.

Em, outras modalidades, os falsários estão apenas interessados em vender os dados obtidos, que podem ser usados para outros tipos de golpe no futuro.

O FGTS é um dinheiro depositado todo mês pelo empregador em uma conta em nome do trabalhador. O percentual é de 8% do salário. O saque dos valores só pode ser feito em situações específicas, como demissão por justa causa, compra da casa própria e aposentadoria, entre outras previstas em lei.

Nesta quarta (12), o STF alterou a regra de remuneração das contas do fundo, em julgamento que determinou o pagamento de ao menos a inflação aos trabalhadores brasileiros. Ao menos 117 milhões de contas serão beneficiadas.

Como se prevenir contra o golpe do FGTS?

Cuidado com sites que não são oficiais ou mensagens recebidas por SMS ou WhatsApp. Veja aqui um especial com dicas para não cair no golpe do FGTS.

QUANDO O FGTS PODE SER SACADO?

O FGTS pode ser sacado em diversas situações, incluindo demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato, aposentadoria, necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural, suspensão do trabalho avulso e falecimento do trabalhador, entre outros.

COMO SABER O VALOR DO MEU FGTS?

Para saber o valor do seu FGTS, você pode consultar o saldo no site da Caixa ou do próprio FGTS e através de aplicativo para smartphones e tablets. É possível ainda fazer um cadastro para receber informações do FGTS por mensagens no celular ou por e-mail. O aplicativo pode ser baixado nos links abaixo:

Android – clique aqui para baixar

iOS – Apple – clique aqui para baixar

