Sites falsos anunciam a liberação da retirada dos valores do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), mas, na verdade, buscam coletar dados pessoais das vítimas. O golpe do FGTS também costuma acontecer por SMS ou até WhatsApp.

Para enganar seus alvos, os criminosos registram endereços eletrônicos com nomes similares ao verdadeiro, atraindo pessoas que buscam o canal oficial. Confira abaixo dicas para identificar sites ou mensagens falsas e, assim, evitar cair no golpe do Saque do FGTS.

O FGTS é um direito dos trabalhadores com carteira assinada. Foi criado pela lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho, após o fim da estabilidade no emprego. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.

Cuidado com mensagens e e-mails suspeitos

– É importante desconfiar de mensagens inesperadas sobre saques, evitar clicar em links suspeitos recebidos por mensagens, verificar a veracidade das informações no site oficial do FGTS e nunca compartilhar informações pessoais.

Conferir as informações recebidas

– Se você receber uma mensagem relacionada ao FGTS, confirme sua veracidade. Entre em contato com a Caixa Econômica Federal pelos canais oficiais de atendimento.

Proteja suas informações pessoais e bancárias

– Nunca forneça dados como número do seu CPF, RG, número de conta bancária ou senhas por meio do WhatsApp, Email, ou SMS. Tenha certeza que está no site oficial da instituição antes de digitar suas informações.

Desconfie de cobranças

– Não realize pagamentos ou transferências solicitados por mensagens ou emails. Golpistas muitas vezes alegam que você precisa pagar uma taxa para receber o saque do benefício. Lembre-se que os saques do FGTS são feitos diretamente com a Caixa, sem intermediários.

Para acessar o FGTS de forma segura, o governo federal recomenda o uso do aplicativo FGTS, internet banking ou o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Qualquer dúvida deve ser esclarecida por meio desses canais oficiais.

É importante lembrar que o saque do FGTS só é permitido em algumas situações específicas, como demissão sem justa causa, saque-aniversário no mês de aniversário do titular da conta, aposentadoria, financiamento de moradia própria, doenças graves e em casos de desastres naturais. No caso de falecimento do trabalhador, os familiares também têm direito ao saque dos valores.

COMO SE PREVENIR CONTRA O GOLPE DO FGTS?

Se você suspeita que foi vítima de um golpe relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), siga estas orientações para proteger seus direitos e buscar soluções:

Verifique o extrato

Acesse o site da Caixa Econômica Federal ou utilize o aplicativo do FGTS para verificar o extrato da sua conta. Se identificar saques não realizados por você, é importante agir rapidamente.

Reúna informações

Além do extrato, colete o máximo de informações sobre o caso. Guarde prints de conversas em mensageiros ou e-mails suspeitos relacionados ao FGTS.

Faça um Boletim de Ocorrência:

Dirija-se a uma delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrência.

No BO, explique detalhadamente o ocorrido e anexe as provas que você possui.

Denuncie à Caixa Econômica Federal:

Visite uma agência da Caixa e relate o golpe.

Informe sobre os saques indevidos e apresente o boletim de ocorrência.

Abra uma contestação de saque

Com o BO em mãos, retorne à Caixa Econômica Federal e solicite a abertura de um processo de contestação do saque. A Caixa tem até 60 dias para analisar e fornecer uma resposta formal sobre a situação. Somente após essa análise será possível saber se haverá restituição do valor perdido.

QUANDO O FGTS PODE SER SACADO?

O FGTS pode ser sacado em diversas situações, incluindo demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado, rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato, aposentadoria, necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural, suspensão do trabalho avulso e falecimento do trabalhador, entre outros.

COMO SABER O VALOR DO MEU FGTS?

Para saber o valor do seu FGTS, você pode consultar o saldo no site da Caixa ou do próprio FGTS e através de aplicativo para smartphones e tablets. É possível ainda fazer um cadastro para receber informações do FGTS por mensagens no celular ou por e-mail. O aplicativo pode ser baixado nos links abaixo:

Android – clique aqui para baixar

iOS – Apple – clique aqui para baixar

