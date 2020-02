A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a companhia espanhola Air Nostrum entrou com pedido para operar rotas domésticas no Brasil a partir do segundo semestre.

Segundo a Anac, após autorização, a companhia deverá adotar outro nome. A aprovação de até 100% de capital estrangeiro em empresas que operam voos domésticos foi permitida a partir de 2019, após aprovação de lei que retira limites de investimentos estrangeiros em empresas aéreas que querem operar no país.

Além da Air Nostrum, a Air Europa – que foi comprada pelo International Airlines Group (IAG) -, chegou a entrar em 2019 com um pedido para operar no mercado brasileiro. No entanto, ela não obteve o certificado necessário para iniciar os voos.

Atualmente, a Air Nostrum tem uma parceria regional na Espanha com a Iberia Airlines. Ela foi criada em Valência e está no mercado desde 1994. Em 2019, a empresa realizou uma média de 75 mil voos nacionais e internacionais.