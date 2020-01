A Federação Única dos Petroleiros (FUP), representante de empregados da Petrobras, promove ato em Curitiba nesta sexta-feira, contra o fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen/PR) e o cumprimento do acordo coletivo do trabalho.

Durante o protesto será anunciado um indicativo de greve a partir de 1º de fevereiro, por tempo indeterminado.

No fim do ano passado, a FUP entrou em greve contra os desinvestimentos da estatal e também, como agora, pelo cumprimento do ACT. Mas foi obrigada a suspender o movimento por determinação da Justiça do Trabalho.