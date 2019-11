A ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) reiterou a necessidade de formação de um consenso entre os membros do conselho executivo da instituição, em meio a divergências sobre o pacote de estímulos anunciado em setembro.

“Embora tenha sido sublinhado que as discussões abertas e francas no conselho do BCE eram absolutamente necessárias e legítimas, foi considerado importante formar um consenso e unir-se por trás do compromisso em seguir sua meta de inflação”, afirma o documento, divulgado hoje.

De acordo com a ata, que trata da reunião entre os dias 23 e 24 de outubro, “foi feito um forte apelo à unidade do conselho do BCE” de olho no futuro.