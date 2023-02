Nesta sexta-feira (10) é comemorado o Dia Mundial do Feijão, ou o Dia Mundial das Pulses. Durante todo o dia, no Mercado Municipal de Curitiba, a Prefeitura de Curitiba ira distribuir gratuitamente pães de feijão aos visitantes do tradicional mercado curitibano.

Mas, afinal, o que são as Pulses e porque elas têm um Dia Mundial? Fazem parte desse grupo de alimentos as leguminosas consumidas secas, como o Feijão comum, Feijão-caupi (Feijão-de-corda), ervilha, lentilha e grão-de-bico. A criação da data, em 2016, tem o objetivo de incentivar a produção e consumo desses grãos.

A cada ano o dia Mundial do Feijão ganha ainda mais relevância, mas o de 2023 é de longe o mais emblemático, por algumas estas razões: No plano plurianual da China está definida a diminuição do consumo de todas as carnes, lácteos e frutos do mar. A determinação radical não tem precedentes e decorre da emergência climática global. Nada é mais importante agora do que a preservação do planeta e os dirigentes chineses passam a tratar como emergência.

+ Leia mais: Golpe do falso funcionário: bandido finge trabalhar em banco para faturar com PIX

Entre os desafios, o crescimento da população, mas tão impactante quanto o crescimento, os meios econômicos que a nova classe média tem de consumir mais proteínas animais, mesmo que os preços estejam em elevação. Por outro lado, a dependência destas proteínas pode levar o país ao caos. Riscos claros como a gripe aviária e a peste suína não saem do radar e estão espreitando a primeira oportunidade para voltar a dizimar as criações.

A solução apontada no plano plurianual é aumentar o consumo de legumes secos, ou seja, Pulses. Reflexo deste fato, a China pediu acordo fitossanitário para todas as Pulses que o Brasil possa produzir, e, claro, nossa Pulse maior, o Feijão, está nos planos chineses.

Medidas recomendadas

Todo agronegócio do Brasil carece de correta comunicação para o mercado interno e para o mercado mundial. Focar não em recordes de produção e exportação, mas em sustentabilidade. Especificamente as Pulses tem pegadas de carbono negativo. É importante usá-las como chave para abrir portas pelo mundo. Divulgar a conformidade na medida em que atende protocolos cada vez mais exigentes de conservação de recursos naturais.

+ Leia também: TV Box Pirata terá sinal cancelado pela Anatel; Saiba quando será bloqueado

Há muitas variedades de Feijões e de Pulses. Por exemplo, o Brasil depende de importação de Grão-de-bico a despeito do avanço das pesquisas. Ainda importamos no ano passado. Houve um avanço recente na diversificação de variedades e agora o principal desafio é aumentar a produtividade de cada uma delas.

Entender que os números recentes do Brasil apontam que há uma emergência na produção de Feijões. A área plantada foi reduzida em 30% e a produtividade aumentou 39,61%, consequentemente a produção não tem acompanhado o crescimento da população. A produção há 10 anos era de 16 quilogramas per capita e hoje é de apenas 13,33 quilos.