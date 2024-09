Dataprev abre concurso com 236 vagas e formação de cadastro reserva

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) começa a receber inscrições para seu novo concurso público para o preenchimento de 236 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62. Não há vagas para Curitiba/Paraná (Veja abaixo a lista de cidades contempladas)

As inscrições tiveram início nesta sexta-feira (6) e seguem até o dia 3 de outubro. Elas podem ser feitas neste link. A organização da seleção é da FGV (Fundação Getúlio Vargas), conforme edital do concurso publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta.

A validade do concurso é de dois anos – contados a partir da data de homologação do resultado final – podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Do total de postos, 5% serão destinados a pessoas com deficiência e 20% serão reservadas para candidatos pretos e pardos.

O edital prevê vagas para todas as unidades da empresa, localizadas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas em todo o território nacional.

Brasília / DF, Florianópolis (SC) Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Calendário Concurso Dataprev 2024

Divulgação do edital – 6 de setembro

Período de inscrição – de 6 de setembro a 3 de outubro

Aplicação das Provas – 17 de novembro

A datas de divulgação dos resultados finais ainda não foram divulgadas.

Quais são os cargos disponívels no Concurso Dataprev?

O concurso prevê a abertura de vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 9.173,62.

Para os que se candidatarem à vaga de analista de processamento, o salário inicial é de 7.103,3. Os cargos de auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho têm o valor inicial de R$ 3.893,95.

Os contratados recebem, além do salário-base e do adicional de atividade, benefícios previstos no acordo coletivo da categoria e em normativos internos como vales alimentação/refeição no valor de R$ 1.165,20; auxílio pré-escolar ou escolar para filhos de até R$ 1.586,71; auxílio-tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$ 1.230; seguro de vida em grupo; reembolso de assistência à saúde; PLR ( Participação nos Lucros e Resultados); Gratificação Variável por Resultado; possibilidade de progressão na carreira e plano de previdência complementar (Prevdata).

E o concurso de 2023?

Segundo a Dataprev, o concurso público de 2023, válido até o dia 28 de novembro deste ano, não será prorrogado. A seleção havia previsto a contratação imediata para 222 vagas, e o número de contratações efetivas já passa de 380.

A decisão para a formulação do novo concurso ” considerou a necessidade de ajuste nos perfis para contemplar novas demandas identificadas, além de ampliar o concurso para um cenário nacional, possibilitando a participação de candidatos de outros estados além daqueles em que a empresa mantém unidade”, explica a empresa em comunicado oficial.

Quais os principais destaques do novo concurso?

Para o professor Vitor Kessler, do Gran Concursos, um dos principais destaques da nova seleção é que não haverá prova escrita. Esse ponto é bom para profissionais que tenham dificuldades com redação.

“Muita gente que tem dificuldade com a escrita pode se animar com a prova pela falta da parte discursiva”, diz.

Kessler aponta, no entanto, que o tempo curto de preparo pode atrapalhar. “Por outro lado, o tempo de preparação é curto, já que o concurso ocorre em novembro e a banca da FGV é complexa, cobrando muito do concurseiro. Por isso, é provável, sobretudo para a área de TI, que seja uma prova muito técnica, cobrindo assuntos que normalmente não aparecem nos certames por serem muito específicos.”,

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!