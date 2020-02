Os juros futuros se ajustam em alta em quase toda a curva, especialmente o miolo, à mensagem do Comitê de Política Monetária (Copom), de que irá parar com o ciclo de afrouxamento monetário. Segundo o sócio-diretor da Wagner Investimentos José Faria Júnior, os longos, no entanto, os longos tendem a se beneficiar ao longo do tempo, com alívio nas taxas, diante da perspectiva de pausa nos cortes da Selic.

Às 10h25, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subia a 4,325%, de 4,290% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 subia a 5,50%, de 5,42%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,08%, de 6,05% no ajuste anterior.