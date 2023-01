O Ministério da Cidadania divulgou o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil em 2023, que voltará a se chamar Bolsa Família, marca criada pelo PT em 2003. As datas foram divulgadas pela Cidadania no último domingo (29).

Para saber o dia em que irá receber o benefício, a família deve olhar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular. Para cada número, há uma data de pagamento diferente.

Os primeiros pagamentos de 2023 serão feitos entre os dias 18 e 31 de janeiro. Se o NIS do titular termina com o número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos começam no dia 18.

Os pagamentos são disponibilizados para saque ou crédito em conta bancária na sequência de 1 a zero, durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque somente por 120 dias após a data indicada no calendário, e as famílias podem conferir o extrato de pagamento na “Mensagem do governo federal”, com o valor do benefício.

Segundo a Cidadania, as datas do calendário de 2023 também são válidas para o pagamento do Auxílio Gás, que é bimestral. O último benefício foi pago em dezembro para 5,95 milhões.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, entretanto, uma recomendação do grupo técnico de transição do Desenvolvimento Social é a fusão do Bolsa Família com o Auxílio Gás. A equipe de Lula quer rediscutir o desenho e formular um novo Bolsa Família, priorizando o pagamento por pessoa. Hoje, é repassado um valor mínimo de R$ 600 por família, o que incentivou a divisão dos cadastros e propiciou a inclusão atípica de 3,7 milhões de famílias com um único integrante durante a gestão Bolsonaro.

Como receber o Auxílio Brasil?

O valor pode ser sacado, com o Cartão do Cidadão, na agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas. O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

Dúvidas ou denúncias?

Segundo o governo, a Caixa fará a distribuição dos cartazes e das filipetas (calendário de bolso) nos locais de pagamento —agências, lotéricas e correspondentes bancários (comércios com a marca Caixa Aqui).

O governo fornece três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania é a central para denúncias.

O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e traz informações sobre o cartão e o saque do benefício.

Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo oficial do Auxílio Brasil, da Caixa, disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM

Acesse o Caixa Tem no seu celular

– Informe CPF e senha de acesso

– Clique em “Não sou um robô”

– Selecione as imagens solicitadas e vá em “Verificar”

– Clique em “Continuar”

– Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em “Mostrar saldo”

– Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

– Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado

Calendario Auxilio Brasil 2023

Final do NIS 1 18 Jan 13 Fev 20 Mar 14 Abr 18 Mai 19 Jun 18 Jul 18 Ago 18 Set 18 Out 17 Nov 11 Dez 2 19 Jan 14 Fev 21 Mar 17 Abr 19 Mai 20 Jun 19 Jul 21 Ago 19 Set 19 Out 20 Nov 12 Dez 3 20 Jan 15 Fev 22 Mar 18 Abr 22 Mai 21 Jun 20 Jul 22 Ago 20 Set 20 Out 21 Nov 13 Dez 4 23 Jan 16 Fev 23 Mar 19 Abr 23 Mai 22 Jun 21 Jul 23 Ago 21 Set 23 Out 22 Nov 14 Dez 5 24 Jan 17 Fev 24 Mar 20 Abr 24 Mai 23 Jun 24 Jul 24 Ago 22 Set 24 Out 23 Nov 15 Dez 6 25 Jan 22 Fev 27 Mar 24 Abr 25 Mai 26 Jun 25 Jul 25 Ago 25 Set 25 Out 24 Nov 18 Dez 7 26 Jan 23 Fev 28 Mar 25 Abr 26 Mai 27 Jun 26 Jul 28 Ago 26 Set 26 Out 27 Nov 19 Dez 8 27 Jan 24 Fev 29 Mar 26 Abr 29 Mai 28 Jun 27 Jul 29 Ago 27 Set 27 Out 28 Nov 20 Dez 9 30 Jan 27 Fev 30 Mar 27 Abr 30 Mai 29 Jun 28 Jul 30 Ago 28 Set 30 Out 29 Nov 21 Dez 0 31 Jan 28 Fev 31 Mar 28 Abr 31 Mai 30 Jun 31 Jul 31 Ago 29 Set 31 Out 30 Nov 22 Dez

