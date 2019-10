Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta quarta-feira, 16, majoritariamente em alta, com o Brexit em foco. Os impasses para a formalização de um acordo perseveram, na véspera do início da cúpula de negociadores europeus e britânicos, mas há sinais de que um entendimento pode estar próximo de se concretizar.

O índice pan-europeu Stoxx 600, contudo, fechou em queda de 0,20%, aos 392,20 pontos.

O encontro de autoridades do Reino Unido e da União Europeia começa amanhã e deve durar dois dias. Por ora, ainda não há definição sobre um eventual acordo entre as duas partes para o Brexit, o que hoje ofereceu certa cautela para os mercados internacionais. O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, afirmou hoje que as negociações continuam, mas que enfrentam obstáculos.

Contudo, a mídia europeia noticiou que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, teria afirmado que “tudo ficará claro” em cerca de sete ou oito horas, o que pode ser interpretado como um sinal positivo, dando força à libra. A alta da moeda britânica ante o dólar pressionou o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, que fechou o dia em queda de 0,61%, aos 7.165,95 pontos, com perda de 1,67% nos papéis da Rio Tinto.

Para economistas do Western Union, caso negociadores britânicos e europeus não cheguem a um acordo, deve haver um confronto entre governo e oposição no Parlamento do Reino Unido, no sábado, quando ocorre uma sessão extraordinária do poder legislativo local.

Seguiu a tendência de baixa o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, que cedeu 0,09%, para 5.696,90 pontos. A fabricante de microchips STMicroelectronics se desvalorizou em 0,23%.

Outras bolsas europeias encerraram o dia no positivo. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,32%, para 12.670,11 pontos. Por lá, também repercute a notícia de que a inflação anual desacelerou a 0,8% em setembro, o menor nível desde novembro de 2016.

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou hoje que a inflação do bloco deve demorar para retornar a meta, o que demandará uma política monetária “altamente acomodatícia por um longo tempo”.

Em Milão, o índice FTSE MIB subiu 0,28%, para 22.428,09 pontos, com altas no setor bancário. O Intesa Sanpaolo se fortaleceu em 1,29% e o Finecobank, em 2,02%

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 0,33%, para 9.386,70 pontos, enquanto o PSI 20 avançou 0,19%, para 4.999,71 pontos, a máxima do dia.