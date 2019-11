O Banco Central reafirmou nesta terça-feira, 5, por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que “o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado”. Ao mesmo tempo, o BC enfatizou que “perseverar nesse processo é essencial para a queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia”.

Estas ideias já haviam sido expressas pelo BC no comunicado do último encontro do Copom, divulgado na quarta-feira passada. Na ocasião, o colegiado reduziu a Selic de 5,50% para 5,00% ao ano.

Na ata desta terça, o Copom ressaltou ainda que “a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas e projeções macroeconômicas correntes”.