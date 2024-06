A volta do feriado de Corpus Christi, o último prolongado do primeiro semestre, promete trânsito intenso nas rodovias do Paraná, principalmente na tarde deste domingo (02).

No Contorno Leste de Curitiba (BR-116), BR-376 e BR-101, na ligação da capital do Paraná com o litoral catarinense, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a previsão é que o horário de pico seja entre 11h e 16h. Ao todo, mais de um milhão de motoristas devem passar pelas rodovias nos quatro dias.

Já nas rodovias BR-277, BR-373, BR-376 e BR-476 que saem de Curitiba e levam à Região Metropolitana e aos Campos Gerais, no interior do Paraná, administradas pela Via Araucária, a estimativa é de 342 mil veículos. Nesse caso, o movimento mais intenso deve ser entre 13h e 21h.

Por fim, os motoristas que voltam do litoral paranaense pela BR-277, rodovia administrada pela EPR Litoral Pioneiro, devem enfrentar congestionamentos entre 15h e 21h. São esperados cerca de 340 mil carros ao longo de todo o feriado.

