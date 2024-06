Dois acidentes graves na BR-116 interdita rodovia e deixa feridos

Dois acidentes bloquearam a BR-116, em Antonina, no Litoral do Paraná, na tarde deste domingo (02). Os casos aconteceram no km 23, no sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista já foi liberada.

No primeiro caso, um caminhão tombou. No mesmo ponto, um engavetamento envolvendo três carros terminou com duas pessoas feridas.

A pista foi totalmente bloqueada para retirada dos veículos e já está liberada.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida