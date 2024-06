O almoço de domingo pode ficar ainda mais especial com receitas utilizando frango, pois ele é um ingrediente versátil e saboroso. Seja assado, grelhado ou frito, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, agradando a diversos paladares. Por isso, confira 5 receitas práticas com frango para o almoço de domingo!

Frango empanado

Ingredientes

6 coxas de frango sem pele

Suco de 1 limão

6 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de manjericão picado

1 ovo

3 colheres de sopa de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para refogar e fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango, o alecrim, o suco de limão, o manjericão e o alho e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o ovo e o leite e misture bem. Passe as coxas de frango na mistura e depois na farinha de trigo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo, suficiente para cobrir o frango, e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite as coxas de frango até dourar. Coloque sobre um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.

Frango gratinado cremoso

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite

500 g de peito de frango

1 cebola descascada e picada

1 pimentão picado

4 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de requeijão

200 g de creme de leite

100 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica e orégano a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue até ficarem macios. Acrescente o frango e frite até dourar.

Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, o requeijão e o queijo parmesão e mexa até incorporar. Transfira o frango para uma assadeira, cubra com o queijo muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 230°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Medalhão de frango (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Medalhão de frango

Ingredientes

700 g de filé de frango cortado em fatias

300 g de bacon cortado em fatias finas

cortado em fatias finas 4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de chá de colorau

Suco de 1 limão

Sal e azeite a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com alho, colorau, suco de limão e sal. Deixe descansar por 30 minutos. Após, coloque uma fatia de bacon sobre um pedaço de frango, enrole e prenda com um palito. Repita o processo com todo o frango e reserve. Em uma panela, coloque óleo suficiente para cobrir o frango e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e frite até dourar. Sirva em seguida.

Frango com quiabo

Ingredientes

4 coxas de frango com pele

4 sobrecoxas de frango com pele

200 g de quiabo

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 tomate maduro cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 2 limões

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de colorau

2 1/2 xícaras de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas e tempere com cominho, colorau, sal e pimenta-do-reino. Misture e cubra o recipiente. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as coxas e as sobrecoxas e refogue até dourar. Por último, coloque o pimentão e o tomate e cozinhe por mais 5 minutos.

Retire as coxas e sobrecoxas da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, raspe o queimado do fundo, coloque a água e o sal e cozinhe até ferver. Coloque as coxas e as sobrecoxas novamente na panela e cozinhe por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o quiabo e o suco de limão e mexa bem. Após o tempo de cozimento, coloque o quiabo na panela e cozinhe até que tudo fique macio. Sirva em seguida.

Tomate recheado com frango

Ingredientes

3 tomates

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1/2 cenoura ralada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte o tampo dos tomates, retire as sementes e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e refogue até dourar. Adicione a cenoura e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 2 minutos e desligue o fogo. Recheie o tomate com a mistura e disponha em uma forma forrada com papel-manteiga. Regue os tomates com azeite e leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Sirva em seguida.