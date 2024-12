App de IA para músicos criado por brasileiros ganha prêmio da Apple

O aplicativo de inteligência artificial para músicos Moises foi eleito o melhor app para iPad de 2024 pela Apple. É a primeira vez que um produto brasileiro recebe esse reconhecimento em uma das 19 categorias do prestigioso App Store Awards.

O Moises nasceu da paixão de três amigos pela música e tecnologia. Geraldo Ramos, 39, Eddie Hsu, 38, e Jardson Almeida, 35, uniram forças para criar uma ferramenta que facilitasse o estudo musical, isolando o som de instrumentos específicos em uma gravação.

“A gente separa a música, são coisas sobrenaturais”, explica Ramos, fazendo referência ao nome do app, inspirado no episódio bíblico de Moisés separando o Mar Vermelho.

O sucesso do Moises é impressionante: são 50 milhões de usuários em 175 países, com suporte para 40 idiomas. A equipe, que começou com apenas três pessoas, agora conta com 90 colaboradores espalhados por escritórios em Salt Lake City (EUA), Madri e Recife.

Durante a premiação em Nova York, a Apple destacou o depoimento do baterista brasileiro Eloy Casagrande, da banda Slipknot. “Eu vinha deixando as faixas mais lentas para facilitar e dar precisão ao processo de aprendizado, de modo que eu estava verdadeiramente preparado para tocar com eles”, relatou Casagrande sobre sua experiência com o app.

Além de isolar instrumentos, o Moises oferece diversas funcionalidades para músicos amadores e profissionais, como transcrição de acordes, metrônomo inteligente e trabalho colaborativo. A empresa já captou US$ 10,2 milhões em investimentos e planeja lançar uma IA generativa para criação de sons instrumentais no próximo ano.

O reconhecimento da Apple coroa uma trajetória de sucesso para o Moises, que já havia sido eleito pelo Google como o melhor app para crescimento pessoal em 2021. A premiação destaca não apenas a inovação tecnológica, mas também o potencial do empreendedorismo brasileiro no cenário global.

Outros vencedores do App Store Awards 2024 incluem o Kino (melhor app para iPhone), Adobe Lightroom (melhor app para Mac), Lumy (melhor app para Apple Watch) e NYT Games (app de impacto cultural).

Com esta conquista, o Moises se estabelece como um orgulho nacional e uma ferramenta indispensável para músicos ao redor do mundo, provando que a criatividade e a tecnologia brasileiras podem alcançar o topo do mercado global de aplicativos.